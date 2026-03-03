Theo bác sĩ gia đình Lý Đường Việt (Trung Quốc), đậu bấp là thực phẩm giàu protein, ít calo và chứa nhiều glutathione - hoạt chất hỗ trợ làm đẹp da và duy trì thể trạng. Không chỉ vậy, loại quả này còn có tác dụng bổ sung canxi, bảo vệ mắt, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, ổn định huyết áp và góp phần giảm cholesterol (mỡ máu).

Chia sẻ trên kênh YouTube của phòng khám, bác sĩ Lý Đường Việt cho biết đậu bắp có thể chế biến thành nhiều món ngon như đậu bắp sốt mè, đậu bắp xào, đậu bắp sốt trứng muối cho vào lẩu. Loại thực phẩm này còn được gọi là “nhân sâm xanh” vì chứa đa dạng dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Ảnh: China Times

Cụ thể, trong 100g đậu bắp có khoảng 94mg canxi. Nhờ hàm lượng axit oxalic thấp nên khả năng hấp thu canxi cao giúp đậu bắp trở thành nguồn bổ sung canxi hiệu quả. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người cần tăng cường vi chất này trong chế độ ăn.

Đậu bắp cũng giàu vitamin A và beta-carotene, hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe võng mạc, góp phần bảo vệ thị lực và hỗ trợ chức năng của mắt.

Một lợi ích đáng chú ý khác của loại quả trên là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol. Chất nhầy đặc trưng của đậu bắp là polysaccharide, có tác dụng giúp giảm cholesterol và đường trong máu. Bên cạnh đó, đậu bắp còn chứa isoquercetin - hợp chất có thể giảm hấp thu cholesterol toàn phần và đường huyết.

Theo khuyến nghị của Viện Y khoa Mỹ, việc tăng cường các khoáng chất như canxi, magiê và kali có thể giúp ổn định huyết áp. Đậu bắp là thực phẩm có chứa những khoáng chất này với hàm lượng không thấp, do đó có thể hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định khi được đưa vào khẩu phần ăn hợp lý.

Ngoài các lợi ích trên, cách kết hợp thực phẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu dưỡng chất. Chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình (Trung Quốc) cho biết đậu bắp giàu vitamin A; nếu ăn cùng khoáng chất kẽm sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa vitamin A trong cơ thể, từ đó tăng hiệu quả dinh dưỡng. Người nội trợ có thể kết hợp đậu bắp với hải sản hoặc xào cùng tôm. Ngoài ra, món trứng hấp đậu bắp hay trứng xào đậu bắp cũng là lựa chọn phù hợp, bởi lòng đỏ trứng chứa vitamin A và lutein, vừa tốt cho mắt vừa có lợi cho dạ dày.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý bề mặt đậu bắp có lớp lông tơ nhỏ, một số người ăn sống có thể gặp phản ứng dị ứng da. Theo chuyên gia, dù được nấu chín, chất xơ và các dưỡng chất quan trọng trong đậu bắp vẫn được giữ lại. Vì vậy, thay vì ăn sống, bạn nên chần sơ hoặc nấu chín loại quả này để đảm bảo an toàn và giúp món ăn ngon hơn. Bạn nên chần trước khi cắt bỏ cuống để giữ trọn lớp chất nhầy có tác dụng bảo vệ thành dạ dày, đồng thời cải thiện hương vị.