Tăng bệnh nhân viêm gan

Trong ngày Tết, những cuộc vui kéo dài với rượu bia và thực phẩm giàu đạm, chất béo, nhiều người bước vào năm mới mà không biết lá gan của mình đang phải “gồng mình” chống đỡ. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số ca khám và nhập viện vì bệnh gan sau Tết thường tăng mạnh, không ít trường hợp đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

BSCKII Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, cho biết khác với các năm trước, năm nay khoa đã tiếp nhận bệnh nhân nhập viện ngay từ mùng 1, mùng 2 Tết. Riêng ngày mùng 2 có 3 ca nhập viện, trong đó 2 trường hợp liên quan đến rượu, bia.

Theo bác sĩ, giai đoạn trước Tết, nhiều người tham dự tiệc tất niên, liên hoan kéo dài, sử dụng rượu bia với tần suất cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan. Việc uống dồn dập trong thời gian ngắn khiến gan quá tải, làm bùng phát hoặc làm nặng thêm các bệnh lý gan tiềm ẩn.

Một bệnh nhân cấp cứu vì xơ gan trong dịp Tết. Ảnh: BSCC.

Đáng chú ý, chỉ riêng ngày đầu tiên đi làm của năm mới, số bệnh nhân điều trị tại Khoa Viêm gan tăng mạnh; hơn một nửa số trường hợp nhập viện có liên quan đến rượu bia. Nhiều người chỉ đến viện khi tình trạng đã chuyển nặng, xuất hiện mệt nhiều, vàng da, rối loạn ý thức.

Trong số đó có hai ca nặng phải đặt ống nội khí quản, thở máy và chuyển điều trị tại Khoa Hồi sức. Cả hai đều nhập viện trong tình trạng hội chứng cai rượu với biểu hiện sảng, hôn mê, nói nhảm; một trường hợp sau một ngày điều trị còn xuất hiện co giật, diễn tiến rất nguy kịch.

3 dấu hiệu cần đi khám

Theo bác sĩ Trần Minh Quân - Phó trưởng khoa Gan mật,, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau mỗi dịp Tết, tình trạng viêm gan do rượu hoặc bệnh gan nền diễn biến nặng thường gia tăng đáng kể.

Ở giai đoạn sớm, các triệu chứng của viêm gan do rượu khá mờ nhạt. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy:

- Mệt mỏi kéo dài, uể oải.

- Chán ăn, sợ mùi thức ăn.

- Đau tức nhẹ vùng hạ sườn phải.

Chính vì biểu hiện không rầm rộ, nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường sau Tết. Tuy nhiên, rượu và các sản phẩm chuyển hóa của rượu có thể gây độc trực tiếp lên tế bào gan, làm tăng men gan và kích hoạt phản ứng viêm.

Ở những người đã có bệnh gan nền như viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan, việc uống rượu bia “thả ga” có thể khiến bệnh chuyển biến nhanh, thậm chí dẫn tới xuất huyết tiêu hóa hoặc suy gan cấp trên nền gan mạn tính tình trạng có tỷ lệ tử vong cao.

Ngoài ra, bác sĩ Quân khuyến cáo nếu xuất hiện vàng da, vàng mắt sau Tết, người bệnh không nên chần chừ. Đây thường là dấu hiệu cho thấy chức năng gan đã suy giảm rõ rệt, khả năng chuyển hóa và thải độc bị ảnh hưởng. Khi tế bào gan tổn thương nặng, bilirubin tích tụ trong máu gây vàng da, vàng củng mạc mắt.

Thực tế điều trị cho thấy có những trường hợp men gan tăng rất cao nhưng không được phát hiện sớm do không đi kiểm tra. Đến khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào suy gan cấp nặng, phải lọc máu, thậm chí cần ghép gan.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau Tết, những người có yếu tố nguy cơ nên làm xét nghiệm men gan. Đây là xét nghiệm quan trọng đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm tổn thương.

Những nhóm người sau nên chủ động xét nghiệm men gan và kiểm tra chức năng gan như uống nhiều rượu bia trong dịp Tết, có tiền sử viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, đang dùng thuốc dài ngày hoặc thực phẩm chức năng.

Để bảo vệ gan, các bác sĩ Khoa Viêm gan khuyến cáo người dân cần hạn chế rượu bia, giảm món nhiều dầu mỡ, ăn cân bằng đạm - béo - đường, kiểm soát cân nặng và quản lý tốt các bệnh nền.

