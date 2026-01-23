Bệnh nhân L.V.D (64 tuổi) có tiền sử nghiện rượu lâu năm, trung bình uống từ 250-500ml rượu mỗi ngày và từng điều trị bệnh gan tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hơn một năm nay, ông D. thường xuyên xuất hiện đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn và rối loạn tiêu hóa nhưng chủ quan cho rằng do tuổi tác nên không đi khám.

Gần đây, ông mệt mỏi tăng rõ rệt, da vàng, xét nghiệm tại địa phương cho thấy men gan tăng cao. Sau một tháng điều trị không cải thiện, ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kiểm tra.

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân mê món gỏi cá và nghiện rượu kéo dài. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan AST/ALT tăng rất cao, lên tới khoảng 1.700 U/L; siêu âm gan mật phát hiện giãn nhẹ đường mật trong gan.

Đặc biệt, xét nghiệm phát hiện số lượng lớn trứng sán lá gan nhỏ. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm sán lá gan nhỏ ký sinh trong đường mật, gây viêm, ứ mật và giãn đường mật, trên nền viêm gan do rượu mạn tính.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, Phòng khám Ký sinh trùng, sán lá gan nhỏ gồm hai loài Clonorchis sinensis và Opistorchis viverrini, lưu hành phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt ở những vùng có thói quen ăn cá nước ngọt sống hoặc chưa nấu chín như gỏi cá. Bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu không rầm rộ nên dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh gan mật thông thường.

Sán lá gan nhỏ ký sinh trực tiếp trong hệ thống đường mật, gây viêm mạn tính và xơ hóa. Khi số lượng sán lớn, trứng và xác sán tích tụ có thể gây tắc mật, dẫn đến ứ mật, giãn đường mật và tổn thương gan tiến triển. Nhiễm sán kéo dài nhiều năm còn làm tăng nguy cơ ung thư đường mật.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa do ăn cá nước ngọt sống hoặc chưa nấu chín kỹ, cũng như do mất vệ sinh trong quá trình chế biến thực phẩm.

Bác sĩ Thiệu khuyến cáo, sán lá gan nhỏ có thuốc điều trị đặc hiệu và hiệu quả cao nếu phát hiện sớm. Người dân cần tuyệt đối tránh ăn đồ tái sống và đi khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường về gan mật để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Cấp cứu vì cố nuốt cơm, ngậm C sủi chữa hóc xương Sau khi hóc xương, bệnh nhân làm theo mẹo truyền miệng dẫn tới phải đi cấp cứu trong tình trạng nuốt đau, nuốt khó và có nguy cơ ảnh hưởng đường thở.

Cấp cứu 3 trẻ nhỏ nghi ngộ độc thuốc an thần 3 trẻ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng giảm tri giác, co giật, nghi ngộ độc thuốc an thần. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân do ngộ độc loại thuốc điều trị bệnh lý tâm thần của người lớn.