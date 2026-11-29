Đi tiểu nhiều lần, gặp ác mộng hay ngứa da vào ban đêm có thể là những dấu hiệu cảnh báo đường huyết bất thường. Người mắc tiểu đường cần chú ý hơn đến các biểu hiện này trong mùa lạnh.

Theo Aboluowang, mùa đông là thời điểm việc kiểm soát đường huyết có thể trở nên khó khăn hơn. Thời tiết lạnh, ít vận động và thay đổi thói quen sinh hoạt đều có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Dưới đây là 3 biểu hiện xuất hiện ban đêm người dân, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường, không nên chủ quan.

1. Tiểu đêm thường xuyên, hơn 2 lần

Người có vấn đề về đường huyết có thể thức giấc để đi tiểu từ 2 lần trở lên mỗi đêm. Ban đầu, tình trạng chỉ xuất hiện vào ban đêm, sau đó tiến triển thành đi tiểu nhiều lần cả ban ngày.

Khi đường huyết tăng cao, thận phải đào thải lượng glucose dư thừa qua nước tiểu khiến người bệnh thường xuyên buồn tiểu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đi tiểu nhiều là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường.

Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm đi tiểu là dấu hiệu của đường huyết bất ổn. Ảnh: AI

2. Gặp ác mộng, thức dậy đau đầu và mệt mỏi

Thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh giấc giữa đêm, sau đó thức dậy với cảm giác đau đầu, mệt mỏi có thể liên quan đến hạ đường huyết ban đêm. Tình trạng này xảy ra khi lượng glucose trong máu giảm xuống quá thấp trong lúc ngủ. Một số người có thể không nhận ra dấu hiệu bất thường.

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ, hạ đường huyết khi ngủ có thể gây ác mộng, đổ mồ hôi nhiều, thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, cáu kỉnh hoặc lú lẫn. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến co giật, mất ý thức, thậm chí hôn mê.

Nếu đường huyết trước khi ngủ dưới 5,6mmol/L, người bệnh có thể uống một chút sữa hoặc ăn vài chiếc bánh quy để phòng ngừa hạ đường huyết ban đêm.

3. Ngứa da, đặc biệt vào ban đêm

Người bệnh có thể cảm thấy ngứa da, nhất là ở tay và chân. Tình trạng này đôi khi nghiêm trọng hơn vào ban đêm, gây khó chịu và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Đường huyết tăng cao có thể góp phần gây khô da, làm tăng cảm giác ngứa. Vào mùa đông, thời tiết lạnh và khô càng khiến da dễ mất độ ẩm. Người mắc tiểu đường cần chú ý chăm sóc da, bởi da khô, nứt nẻ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Chủ động kiểm soát đường huyết trong mùa đông

Theo CDC Mỹ, thời tiết lạnh, bệnh nhiễm trùng và những thay đổi trong chế độ ăn uống, vận động có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Người bệnh nên duy trì hoạt động thể chất, giữ ấm cơ thể và theo dõi chỉ số đường huyết thường xuyên.

Các biểu hiện trên không đồng nghĩa chắc chắn với tình trạng tiểu đường trở nặng. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh nên kiểm tra đường huyết và trao đổi với bác sĩ để được đánh giá, điều chỉnh điều trị nếu cần thiết.