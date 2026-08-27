Ngày 27/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Tuân (SN 1981, trú xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trần Văn Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 19/8, Công an xã Tiên Lữ tiếp nhận trình báo của chị T.T.Q. (52 tuổi) và P.T.L. (47 tuổi) về việc hai con gái là Đ.N.Q. (SN 2014) và Đ.B.N. (SN 2018) bị một người đàn ông đi xe máy tiếp cận và có hành vi dâm ô.

Ngay sau đó, Công an xã Tiên Lữ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên rà soát, xác minh và khoanh vùng nghi phạm.

Qua điều tra, công an xác định Trần Văn Tuân là người liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của Tuân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam người này để điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.