Công an xã Đông Hải (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt giữ Lê Chí Tưởng, người bị cáo buộc chặn đường, khống chế và hiếp dâm cô gái 21 tuổi khi nạn nhân trên đường đi làm về.

Ngày 7/10, Công an xã Đông Hải (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Chí Tưởng (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Lê Chí Tưởng. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 29/9, Công an xã Đông Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cô gái 21 tuổi bị một đối tượng khống chế, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Theo trình báo, nạn nhân đang trên đường đi làm về. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Cồn Cù, nạn nhân bị một thanh niên điều khiển xe mô tô đi ngược chiều chặn lại và khống chế.

Sau đó, đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó đến một nhà dân gần đó cầu cứu và liên hệ với gia đình.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hải xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Công an xã Đông Hải bắt giữ Lê Chí Tưởng. Tại cơ quan công an, Tưởng thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.