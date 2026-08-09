Tài sản và sức ảnh hưởng của các tỷ phú Mỹ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Dù không có các gia đình hoàng gia, Mỹ vẫn có những gia đình sở hữu khối tài sản khổng lồ được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Dưới đây là 5 gia đình giàu nhất nước Mỹ, xếp hạng theo giá trị tài sản ròng ước tính mới nhất của Forbes, công bố ngày 29/7.

1. Gia đình Walton - 520 tỷ USD

Sam và Bud Walton thành lập hệ thống siêu thị Walmart vào năm 1962. Sau thành công của Walmart, hai anh em tiếp tục thành lập Sam's Club vào năm 1983. Năm 2024, Walmart ghi nhận doanh thu 648,1 tỷ USD, trở thành nhà bán lẻ có doanh thu lớn nhất thế giới.

Khối tài sản của gia đình Walton được chia cho 7 thành viên, trong đó có 3 người con của nhà đồng sáng lập Sam Walton là Rob, Jim và Alice. Alice Walton hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới.

Sam Walton - nhà sáng lập Walmart và gia đình ông. Ảnh: BillionaireAddr/X

2. Gia đình Koch - 157 tỷ USD

Hai anh em Charles và David Koch đã mở rộng công ty lọc dầu của cha thành tập đoàn Koch, Inc kinh doanh nhiều ngành nghề. David Koch rời vị trí lãnh đạo tại công ty vào năm 2018 và qua đời vào năm 2019.

Charles Koch trở thành chủ tịch kiêm CEO của công ty vào năm 1967. Từ năm 2023, ông giữ chức chủ tịch kiêm đồng CEO. Hiện nay, Koch tạo ra khoảng 125 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Quỹ từ thiện của David Koch đã cam kết đóng góp hơn 1,2 tỷ USD cho các lĩnh vực như nghiên cứu ung thư, bệnh viện, giáo dục và các tổ chức văn hóa.

Tỷ phú Charles Koch - người đứng đầu Koch Inc. Ảnh: Kellen Jenkins/WBJ

3. Gia đình Mars - 129 tỷ USD

Jacqueline và John Mars được thừa kế cổ phần trong đế chế bánh kẹo Mars Inc sau khi cha họ qua đời vào năm 1999. Mars Inc là công ty đứng sau những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng như M&M's, Milky Way và Mars Bars.

Ngoài bánh kẹo, công ty còn sở hữu các thương hiệu thực phẩm như Ben's Original và Dolmio, cùng nhiều thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng.

Theo Forbes, năm 2025, Mars Inc đạt doanh thu hơn 65 tỷ USD.

Jacqueline và John Mars cũng điều hành Mars Foundation, quỹ hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, văn hóa và y tế.

Tỷ phú Jacqueline Mars cùng gia đình âm thầm gây dựng đế chế kinh doanh tiền tỷ. Ảnh: Bloomberg

4. Gia đình Johnson - 69,5 tỷ USD

Edward C. Johnson II thành lập Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia lớn nhất thế giới, vào năm 1946.

Fidelity sau đó được điều hành qua 3 thế hệ của gia đình Johnson. Hiện công ty do Abigail Johnson, cháu gái của Edward C. Johnson II, lãnh đạo. Năm 2024, Fidelity ghi nhận doanh thu hơn 32 tỷ USD.

Nữ tỷ phú Abigail Johnson lãnh đạo Fidelity. Ảnh: Boston Business Journal

5. Gia đình Cargill-MacMillan - 67,9 tỷ USD

William W. Cargill thành lập Cargill Inc, tập đoàn kinh doanh nông nghiệp lớn, vào năm 1865. Theo Forbes, tính đến năm 2020, có 21 thành viên của gia đình Cargill-MacMillan là tỷ phú. Cargill Inc đạt doanh thu hơn 150 tỷ USD vào năm 2025.