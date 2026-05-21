Chiều 21/5, Sở Y tế TPHCM ban hành văn bản khẩn gửi toàn bộ cơ sở y tế trên địa bàn, yêu cầu nâng mức cảnh giác và kích hoạt ngay các phương án ứng phó trước nguy cơ dịch bệnh do virus Ebola xâm nhập qua đường hàng không, hàng hải và cửa khẩu quốc tế.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) được giao nhiệm vụ tăng cường lực lượng kiểm dịch tại tất cả cửa khẩu, phối hợp chặt với các đơn vị hàng không, hàng hải, cảng vụ và công an cửa khẩu để phát hiện sớm hành khách nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc từng có mặt tại vùng dịch.

Ngoài ra, HCDC chịu trách nhiệm xây dựng nội dung truyền thông cộng đồng, đặc biệt hướng đến người vừa trở về từ khu vực có dịch. Theo khuyến cáo, những người này cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, hạn chế tiếp xúc nếu xuất hiện triệu chứng bất thường và chủ động liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Sở Y tế giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đóng vai trò đầu mối trung tâm: Sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị tất cả trường hợp nghi ngờ mắc Ebola được chuyển đến từ các cơ sở khác trong thành phố.

Trong trường hợp phát hiện người nghi ngờ mắc virus Ebola, các cơ sở được tự ý chuyển viện, cho xuất viện hoặc để người nghi nhiễm rời đi khi chưa có ý kiến chuyên môn từ HCDC và Sở Y tế. Mọi ca đều phải qua hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trước khi vận chuyển.

Các bệnh viện công lập và ngoài công lập được yêu cầu khẩn trương rà soát, kích hoạt phương án sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thời, ưu tiên nhóm bệnh nhân có tiền sử đi lại tại vùng dịch trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng. Khu vực cách ly tạm thời phải được bố trí tại khoa khám bệnh hoặc cấp cứu, đảm bảo người nghi nhiễm không tiếp xúc với bệnh nhân khác, thân nhân và nhân viên y tế chưa trang bị đầy đủ phòng hộ.

Trung tâm Cấp cứu 115 cũng nhận lệnh kiểm tra toàn bộ phương án vận chuyển an toàn, bao gồm xe cấp cứu chuyên dụng, nhân lực, trang phục bảo hộ và quy trình khử khuẩn phương tiện sau mỗi ca vận chuyển.

Các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế phường, xã được giao nhiệm vụ giám sát cộng đồng, tập trung vào người lao động, chuyên gia, thuyền viên và hành khách quốc tế có yếu tố dịch tễ liên quan. Khi phát hiện ca nghi ngờ, quy trình xử lý tại chỗ được yêu cầu thực hiện ngay như hướng dẫn đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, cách ly tạm thời và báo ngay cho HCDC.

Trước đó, ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Mặc dù WHO chưa khuyến cáo áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại hay đi lại quốc tế do chưa có đủ cơ sở khoa học và lo ngại tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội song Sở Y tế TPHCM vẫn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.