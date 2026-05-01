"Phim giả tình thật" hay chỉ là bạn diễn thân thiết với Song Luân?

Uyển Ân bắt đầu được công chúng biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ (2023), tác phẩm ăn khách do chính anh trai Trấn Thành làm đạo diễn. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Cái giá của hạnh phúc, Cô dâu hào môn và Bộ tứ báo thủ.

Chính từ bộ phim Nhà bà Nữ, Uyển Ân dính nghi vấn hẹn hò bạn diễn Song Luân. Tương tác của cặp đôi được đánh giá là tự nhiên, ăn ý, giúp các cảnh quay lãng mạn trở nên chân thật và chạm đến trái tim người xem. Nghi vấn leo thang khi tại buổi ra mắt phim Cô dâu hào môn, Song Luân đến chúc mừng và nắm tay Uyển Ân khi cùng chụp ảnh trên thảm đỏ.

Khán giả còn phát hiện cả 2 sở hữu sợi dây chuyền đôi hình chìa khóa - ổ khóa trùng khớp về chất liệu lẫn kiểu dáng, bị cho là tín vật "đánh dấu chủ quyền". Trong show thực tế Tổ đội 1 không 2, Song Luân và Uyển Ân thường xuyên đứng sát cạnh nhau, nam diễn viên đặt tay lên vai bạn diễn một cách tự nhiên, trong khi Uyển Ân nhanh chóng nắm lấy.

Tuy nhiên, câu chuyện dần nguội đi khi vào cuối năm 2025, mạng xã hội khui chi tiết Song Luân và Narl Nguyễn - một KOL và mẫu ảnh có gần 100.000 người theo dõi trên Instagram đang hẹn hò.

Tiếp nối với Võ Điền Gia Huy vì... thảm cỏ xanh

Tin đồn Song Luân chưa kịp lắng thì tháng 4/2026, mạng xã hội xôn xao khi cả Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân cùng đăng story check-in tại một thảm cỏ xanh khá giống nhau. Dù không xuất hiện chung trong khung hình, sự trùng hợp về bối cảnh khiến nhiều người nghi ngờ cả 2 đang đi du lịch cùng nhau. Khán giả tiếp tục "soi" thêm phong cách ăn mặc tương đồng, bố cục ảnh gần giống nhau và sự xuất hiện trong cùng nhóm bạn.

Trước làn sóng đồn đoán, Võ Điền Gia Huy chính thức lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn, phủ nhận tin đồn hẹn hò và khẳng định mối quan hệ giữa anh và Uyển Ân chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thân thiết. Anh cho biết bản thân mới quen Uyển Ân qua các buổi gặp gỡ trong nhóm bạn, chưa có dịp hợp tác chính thức.

Về phía Uyển Ân, cô đăng tải hình ảnh kèm dòng chú thích "Người Phan Thiết ai cũng dễ thương" - động thái được nhiều khán giả xem là lời phủ nhận kín đáo.

Negav nắm tay Uyển Ân giữa phố

Chưa đầy 1 tháng sau, Uyển Ân lại trở thành tâm điểm với một cái tên hoàn toàn bất ngờ - rapper Negav. Tối 7/5, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh bắt gặp Negav và Uyển Ân xuất hiện cùng nhau trên phố. Cả 2 thoải mái nắm tay, trò chuyện vô cùng tự nhiên giữa đường phố đông người.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng "đào" lại hàng loạt dấu hiệu từ trước. Negav và Uyển Ân từng hợp tác trong phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành với vai diễn một cặp vợ chồng và nhiều lần gọi nhau bằng cách xưng hô "vợ - chồng", cùng quay trend TikTok và thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Người "thả hint" đắc lực nhất lại là rapper Pháp Kiều - bạn thân của cả 2. Trong một livestream, khi Negav than đói, Pháp Kiều hỏi đàn em có muốn ăn "bánh dé" không. Khán giả phát hiện "bánh dé" đọc lái thành "bé Dánh", biệt danh thân mật của Uyển Ân. Pháp Kiều cũng tự nhận mình là "bén đòng" - tức "bóng đèn" khi đọc ngược lại, ám chỉ người chen giữa buổi hẹn hò của một cặp đôi.

Cùng thời điểm xảy ra sự việc, Negav thay đổi ảnh đại diện ở tài khoản phụ thành hình vẽ chibi một cặp đôi ôm nhau thắm thiết, khiến nhiều người cho rằng nam rapper đang ẩn ý về chuyện tình cảm của mình. Cả Negav lẫn Uyển Ân hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, là em gái ruột của đạo diễn - diễn viên Trấn Thành. Cô bước vào nghề diễn từ năm 18 tuổi qua web-drama Cô gái đến từ bên kia, sau đó góp mặt trong nhiều dự án như: Bố già, Mẹ ác ma cha thiên sứ. Tết 2023, cô nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ do chính anh trai thực hiện, giúp tên tuổi được biết đến rộng rãi. Từ đó, Uyển Ân liên tục được chọn vào các dự án điện ảnh đình đám như Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ..

