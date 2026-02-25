Phim điện ảnh Nhà mình đi thôi ra mắt tại TPHCM với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ. Sau khi xem xong bản trình chiếu, NSND Hồng Vân bày tỏ sự bất ngờ về diễn xuất của Uyển Ân cùng những so sánh giữa hai bộ phim Tết năm nay.

NSND Hồng Vân xem Thỏ ơi! của Trấn Thành trước khi đến với Nhà mình đi thôi và điều đó khiến nghệ sĩ nhận ra điểm thú vị: hai bộ phim Tết 2026 tuy khác nhau về nội dung nhưng lại hướng đến cùng một thế hệ khán giả theo hai cách riêng biệt.

Nghệ sĩ phân tích, nếu Thỏ ơi! khai thác cách người trẻ Gen Z tìm chỗ đứng và kết nối trong tình yêu đôi lứa thì Nhà mình đi thôi lại chạm vào một vùng cảm xúc khác - cách Gen Z hàn gắn với cha mẹ, với gia đình. Hai vấn đề khác nhau nhưng đều xuất phát từ cùng một thông điệp chung về sự kết nối giữa người với người.

NSND Kim Xuân, Uyển Ân, đạo diễn Trần Đình Hiền, NSƯT Ngọc Quỳnh, Hoàng Sơn và TikToker Con cò đây.

Điều khiến nghệ sĩ bất ngờ hơn cả đến từ chính diễn xuất của Uyển Ân. NSND Hồng Vân nhận định với vai diễn lần này, Uyển Ân có thể đối đầu trực diện với anh trai Trấn Thành. Theo nghệ sĩ, chính sự tiết chế và trưởng thành trong diễn xuất của Uyển Ân tại Nhà mình đi thôi là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Chia sẻ của NSND Hồng Vân càng có trọng lượng hơn khi đặt trong bối cảnh 2 anh em Trấn Thành và Uyển Ân đều đang có phim ra rạp. Trấn Thành vốn được xem là tên tuổi có sức hút phòng vé hàng đầu hiện nay, còn Uyển Ân với Nhà mình đi thôi đang dần bước vào cuộc chơi thử thách bản lĩnh diễn xuất với vai chính điện ảnh có sức nặng.

Chia sẻ của NSND Hồng Vân:

Uyển Ân không ít lần phải vượt qua chính mình. Cô thừa nhận đây là vai diễn phải đối mặt với nhiều nỗi sợ nhất trong sự nghiệp - sợ biển và độ cao. Có những cảnh cô phải nhảy từ thuyền xuống biển rồi bơi một mình giữa đại dương, có những cảnh phải mang dây cáp để bay lên không trung. Mỗi lần như vậy, dù cố giữ bình tĩnh để diễn Uyển Ân vừa phóng mình lên là không giữ được nét mặt.

Không chỉ vượt qua nỗi sợ, Uyển Ân còn chủ động thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật Phương - một cô gái trẻ đang trong giai đoạn stress vì công việc, loay hoay chứng minh vị trí của mình. Đạo diễn Trần Đình Hiền và Uyển Ân thống nhất không cần một nàng thơ xinh đẹp mà cần một gia đình kiểu mẫu chân thật của Việt Nam, nơi không phải ai cũng hoàn hảo như trên phim. Thay vì dùng kỹ thuật hóa trang, đạo diễn đề nghị Uyển Ân tăng cân. Đồ ăn Đà Nẵng hấp dẫn góp phần khiến cân nặng tăng vượt kế hoạch. Cô nói mình đã làm đẹp nhân vật, dù nhìn lại trong phim Uyển Ân thú thật chỉ muốn quay mặt đi.

Uyển Ân và Trấn Thành.

Đạo diễn Trần Đình Hiền kể lại thời còn học tại Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh TPHCM - nơi anh học đạo diễn còn Trấn Thành học diễn viên và ấn tượng về khả năng diễn xuất của Trấn Thành. Và khi làm việc với Uyển Ân, cảm giác đó trở lại. Anh quyết định chọn Uyển Ân dựa trên năng lực thực sự, không phải vì cô là em gái của Trấn Thành.

NSƯT Ngọc Quỳnh - diễn viên Bắc duy nhất trong phim bày tỏ xúc động vì đây là lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh dù là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Còn Đoàn Thế Vinh cho biết đây là vai diễn điện ảnh thứ hai với loạt thử thách từ quay cảnh biển, phối hợp với diễn viên nhí đến làm việc cùng diễn viên nước ngoài.

Phim Nhà mình đi thôi sẽ ra rạp từ ngày 26/2.

Ảnh, video: NSX