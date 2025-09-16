Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một số loại đồ uống chứa chất xơ hòa tan, protein thực vật và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm cholesterol “xấu” LDL và tăng cholesterol “tốt” HDL. LDL góp phần hình thành mảng bám làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ trong khi HDL giúp vận chuyển cholesterol dư thừa về gan để loại bỏ.

Trà xanh là thức uống quen thuộc của người dân Việt Nam. Ảnh minh họa: Ban Mai

Trà xanh

Một số nghiên cứu chứng minh trà xanh có khả năng giảm cholesterol toàn phần và LDL, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Một phân tích tổng hợp 31 thử nghiệm lâm sàng với hơn 3.300 người tham gia cho thấy uống trà xanh thường xuyên đem lại tác dụng đáng kể.

Hiệu quả của trà xanh đến từ các chất chống oxy hóa, đặc biệt là epigallocatechin gallate và các catechin - hợp chất giúp ngăn cản hấp thụ cholesterol ở ruột và bảo vệ LDL khỏi quá trình oxy hóa, vốn đẩy nhanh sự hình thành mảng bám trong động mạch.

Các chuyên gia khuyên nên uống 2-3 cốc trà xanh nóng hoặc lạnh mỗi ngày. Nếu nhạy cảm với caffeine, có thể chọn loại đã khử caffeine vì vẫn giữ được phần lớn catechin. Nên tránh thêm đường hoặc kem để không làm giảm lợi ích. Tuy nhiên, các dạng trà đậm đặc như matcha có thể tương tác với thuốc hạ cholesterol, do đó người đang điều trị cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Sữa đậu nành

Đây là lựa chọn từ thực vật giúp cải thiện cholesterol nhờ chứa protein đậu nành như glycinin và beta-conglycinin. Những protein này giảm hấp thụ cholesterol ở ruột và thúc đẩy gan đào thải cholesterol khỏi máu.

Một phân tích công bố trên BMC Medicine có thể kiểm soát mỡ máu, huyết áp và tình trạng viêm ở nhiều nhóm đối tượng. Dù nghiên cứu vẫn đang tiếp tục, xu hướng nhìn chung cho thấy sữa đậu nành mang lại lợi ích hoặc ít nhất là không gây hại.

Hầu hết mọi người có thể dùng đậu nành với lượng vừa phải mỗi ngày. Nên chọn sữa đậu nành được bổ sung canxi và vitamin D, tránh các loại thêm đường. Người có bệnh tuyến giáp hoặc vấn đề sức khỏe khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có lượng dùng phù hợp.

Nước ép lựu

Nước ép lựu giàu polyphenol chống oxy hóa, bao gồm punicalagin và anthocyanin - những hợp chất giúp bảo vệ tim mạch. Một nghiên cứu đăng trên Nutrients cho thấy tiêu thụ lựu thường xuyên có thể giảm LDL, triglyceride và tăng HDL ở người mắc hội chứng chuyển hóa. Tuy nhiên, bằng chứng hiện vẫn ở mức sơ bộ, cần thêm nghiên cứu quy mô lớn để khẳng định.

Bạn nên uống khoảng 60-120 ml nước ép lựu nguyên chất mỗi ngày. Có thể pha loãng với nước lọc nếu thấy vị đậm. Nên chọn loại 100% từ lựu, không thêm đường. Lưu ý, nước ép lựu có thể tương tác với một số thuốc, bao gồm thuốc làm loãng máu và thuốc ức chế men chuyển, do đó người đang uống thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung vào chế độ ăn.