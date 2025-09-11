Y tá Lynn Shazeen cho biết cô bắt đầu uống loại trà này cách đây 6 tháng. Cô gái 28 tuổi uống matcha khoảng một lần mỗi tuần sau khi được bác sĩ khuyên nên bổ sung các yếu tố chống viêm trong bữa ăn. Trà xanh nói chung và matcha nói riêng được biết đến với đặc tính chống viêm, vì vậy nữ y tá tin rằng thói quen này có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, sau 6 tháng, Lynn nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, cơ thể thường xuyên cảm thấy lạnh và đôi lúc đánh trống ngực. Các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, buộc cô phải đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng sắt trong cơ thể Lynn giảm mạnh, từ mức 23 xuống còn 13.

Các bác sĩ xác định matcha là nguyên nhân chính, bởi đây là thay đổi duy nhất trong chế độ sinh hoạt của bệnh nhân thời gian gần đây. Lynn vốn bị thiếu máu, tức cơ thể không có đủ hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy, có tiền sử thiếu sắt. Việc uống matcha thường xuyên càng làm tình trạng thêm nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Lynn được truyền dịch thải độc và kê đơn bổ sung sắt để khôi phục chỉ số. Cô chia sẻ: “Tôi và bác sĩ đã cân nhắc mọi khả năng, cuối cùng nhận thấy chính matcha là nguyên nhân. Khi biết mức sắt tụt nhanh như vậy, tôi thật sự bất ngờ”.

Theo các nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia Mỹ tài trợ, trà xanh, bao gồm cả matcha, có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt từ thực phẩm. Lý do là trong trà có chứa catechin - hợp chất tự nhiên khiến việc nhận sắt trở nên khó khăn hơn, đặc biệt nguy hiểm với những người đã có nguy cơ thiếu sắt. Ngoài ra, cách pha chế lá trà xay thành bột khiến bạn hấp thụ các chất dễ dàng hơn.

Sau sự việc, Lynn dừng hẳn thói quen uống matcha và chỉ dùng các loại trà thông thường. Đồng thời, cô cũng bổ sung viên sắt và vitamin C để cải thiện sức khỏe. “Là một nhân viên y tế, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ tôi chỉ tập trung khôi phục thể trạng và chắc chắn sẽ không còn uống matcha nữa”, cô khẳng định.

Triệu chứng của bệnh thiếu máu

Thiếu máu thường gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, suy nhược, khó thở, chóng mặt, đau đầu, da xanh xao và tay chân lạnh do cơ thể không vận chuyển đủ oxy. Trong những trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể bị đánh trống ngực, đau ngực hoặc hoa mắt, chóng mặt khi gắng sức.

Nếu bị thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu do thiếu sắt, chế độ ăn đóng vai trò rất quan trọng. Thực phẩm giàu sắt gồm thịt đỏ như thịt bò, cừu, gan động vật; thịt gia cầm như gà, vịt; hải sản như cá hồi, hàu, ngao, sò, tôm; rau lá xanh đậm gồm cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh; các loại đậu; ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm hỗ trợ hấp thụ sắt gồm trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, dâu tây, kiwi, ổi, cà chua, ớt chuông.

Lưu ý nên hạn chế uống trà, cà phê hoặc matcha ngay sau bữa ăn, vì chúng chứa hợp chất catechin và tannin cản trở hấp thụ sắt. Thay vào đó, hãy uống sau bữa ăn ít nhất 1-2 giờ.