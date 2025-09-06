Theo trang web của Quỹ Tim mạch Anh, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Duy trì cân nặng hợp lý và trái tim khỏe mạnh là yếu tố then chốt để ngăn ngừa các bệnh lý như mỡ máu cao và huyết áp bất thường. Mỡ máu tăng cao có thể dẫn đến tích tụ mảng bám trong thành động mạch, cản trở lưu thông máu, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não cùng nhiều biến chứng tim mạch khác.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh báo, huyết áp cao gây áp lực lên tim, mạch máu và các cơ quan khác như não, thận, mắt. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng. Thừa cân cũng là một yếu tố nguy hiểm, có thể kéo theo nhiều bệnh lý như tiểu đường loại 2, ung thư, đồng thời ảnh hưởng đến hô hấp, vận động và sức khỏe tinh thần.

Chuối là siêu thực phẩm giá rẻ. Ảnh minh họa: Ban Mai

Ngoài việc tập luyện thường xuyên, bỏ rượu bia, thuốc lá, việc điều chỉnh chế độ ăn uống được xem là giải pháp hiệu quả. Quỹ Tim mạch Anh khuyến nghị người dân thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm lành mạnh để giữ cân nặng, cholesterol và huyết áp ở mức an toàn.

Đặc biệt, theo Mirror, các chuyên gia nhấn mạnh thời điểm 11h - khi cơn đói thường xuất hiện trước bữa trưa - là lúc cần một lựa chọn thông minh. Thay vì ăn bánh quy, họ gợi ý nên chọn trái cây. Việc thay bánh quy bằng một quả chuối hay táo sẽ giúp bạn nạp ít chất béo và nhiều chất xơ hơn.

Khác với bánh ngọt hay đồ ăn vặt dễ làm tăng nhanh lượng đường huyết và khó duy trì cảm giác no, chuối mang lại nguồn năng lượng bền vững nhờ carbohydrate và đường tự nhiên. Đây cũng là món ăn nhẹ lý tưởng trước khi tập thể dục hoặc chống lại cảm giác uể oải vào buổi chiều.

Chuối chứa nhiều kali - khoáng chất thiết yếu giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy, việc tăng cường lượng kali từ thực phẩm, đặc biệt từ chuối, có thể hiệu quả hơn trong việc hạ huyết áp so với chỉ giảm muối. Chỉ cần bổ sung khoảng 1g kali mỗi ngày - tương đương 2 quả chuối vừa cũng giúp hạ huyết áp đáng kể. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong chuối còn làm giảm hấp thụ cholesterol vào máu.

Loại quả ít calo này còn giàu vitamin B6, C, mangan cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác. Chuối giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe xương, đồng thời hạn chế táo bón nhờ hàm lượng chất xơ cao. Chuối cũng chứa tryptophan - axit amin có thể chuyển hóa thành serotonin, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng điều hòa tâm trạng và nâng cao cảm giác hạnh phúc.

Các bác sĩ lưu ý, chuối là thực phẩm lành mạnh nhưng nên được tiêu thụ trong một chế độ ăn cân bằng, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc đang theo chế độ ăn ít carb.