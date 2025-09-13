Theo QQ, một nhóm nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc phát hiện, so với nhóm chuột ăn dầu ngô, dầu cải, những con chuột ăn mỡ lợn có cân nặng nhẹ hơn, ít tích mỡ hơn, lượng cholesterol trong huyết thanh cũng thấp hơn rõ rệt.

Các nhà khoa học cho rằng điều này liên quan đến sức khỏe đường ruột: nhóm chuột ăn mỡ lợn có hệ vi sinh vật đường ruột phong phú và đa dạng hơn hẳn so với nhóm ăn dầu thực vật. Sự đa dạng vi sinh vật thường đồng nghĩa với hệ ruột khỏe mạnh, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, mỡ lợn còn điều hòa quá trình trao đổi axit mật - sản phẩm chuyển hóa của cholesterol, vừa tham gia tiêu hóa chất béo vừa đóng vai trò trong cân bằng năng lượng và phản ứng viêm.

Mỡ lợn không hoàn toàn xấu. Ảnh minh họa: QQ

Một trong những lý do mỡ lợn có những tác dụng đặc biệt là nhờ vào cấu tạo chất béo được tạo từ ba “chuỗi” axit béo. Tùy vào việc các chuỗi này nằm ở đâu, cơ thể sẽ tiêu hóa và hấp thụ khác nhau.

Trong mỡ lợn, phần lớn một loại axit béo gọi là axit palmitic lại nằm đúng ở vị trí giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng nhất. Nhờ vậy, mỡ lợn không chỉ dễ tiêu hóa hơn mà còn giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn những chất dinh dưỡng khác.

Ngoài ra, mỡ lợn còn có nhiều chất tốt cho sức khỏe như vitamin E, chất chống oxy hóa và sterol thực vật, giúp giảm nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan.

Tuy vậy, các kết quả này mới chỉ dừng lại ở thí nghiệm trên động vật, chưa thể khẳng định chắc chắn rằng mỡ lợn có tác dụng giảm cân hay hạ mỡ máu. Nhưng ít nhất, mỡ lợn không hoàn toàn là “sát thủ sức khỏe”. Nếu biết cân đối lượng ăn và xen kẽ với dầu thực vật, rủi ro sức khỏe hoàn toàn có thể kiểm soát. Nói cách khác, bạn vẫn có thể vừa giữ gìn sức khỏe vừa không cần từ bỏ hương vị ngon miệng.

Thêm vào đó, d giàu axit béo bão hòa (chiếm tới 40-50%), mỡ lợn ổn định hơn ở nhiệt độ cao, khó bị oxy hóa. Ngoài ra, mỡ lợn có điểm nóng chảy cao, dễ đông lại ở nhiệt độ thường. Ngay cả khi đã tan chảy, mỡ lợn vẫn đặc sánh hơn phần lớn dầu thực vật.

Tuy nhiên, cũng vì chứa nhiều axit béo bão hòa mà mỡ lợn có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe. Ăn quá nhiều chất béo bão hòa sẽ làm tăng “cholesterol xấu” - LDL trong máu, dẫn đến hình thành mảng xơ vữa, thậm chí tắc nghẽn mạch máu, tăng nguy cơ bệnh tim mạch và não.

So với mỡ lợn, đa số dầu thực vật có hàm lượng axit béo bão hòa thấp hơn nhiều, thường dưới 20%. Vì vậy, để bảo vệ tim mạch, việc hạn chế tiêu thụ mỡ lợn, bơ động vật là lựa chọn khôn ngoan. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng lượng chất béo bão hòa không nên vượt quá 10% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày (tức khoảng 22g đối với chế độ 2.000 calo/ngày).