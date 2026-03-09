Việc "đạp hết chân ga khi đăng kiểm khí thải cho xe máy dầu" đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trong những ngày gần đây, sau khi quy chuẩn kiểm tra khí thải ô tô mới chính thức áp dụng từ ngày 1/3/2026. Không ít chủ xe tỏ ra xót ruột khi chứng kiến chiếc xe của mình gầm rú dữ dội mỗi lần kiểm định viên nhấn mạnh chân ga để thực hiện phép đo.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Ngọc Tân, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901S cho biết nhiều chủ xe lo lắng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thao tác này không phải nhằm gây hại cho phương tiện mà là bước cần thiết trong quy trình đo khí thải theo phương pháp "gia tốc tự do" được quy định trong tiêu chuẩn mới.

Theo anh Tân, quy trình kiểm tra hiện nay có một số điểm khác so với trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa việc đo khí thải xe máy dầu trước kia không sử dụng thao tác tăng ga mạnh. Thực tế, ở quy trình cũ, đăng kiểm viên vẫn phải nhấn ga để động cơ tăng tốc nhằm xác định mức độ phát thải. Tuy vậy, mức ga thường không đạt tới giới hạn tối đa và việc thực hiện đôi khi chưa đồng bộ giữa các trạm đăng kiểm.

Cụ thể, phương pháp cũ dựa trên thông số "tốc độ cực đại ứng với công suất lớn nhất" được ghi trên giấy chứng nhận đăng kiểm. Lấy ví dụ một chiếc Ford Everest đời 2018 có công suất cực đại đạt ở vòng tua khoảng 3.750 vòng/phút. Trong quá trình kiểm tra, đăng kiểm viên thường chỉ tăng ga đến khoảng 90% mức này, tương đương khoảng 3.400 vòng/phút.

Việc chỉ tăng ga ở ngưỡng 90% chủ yếu xuất phát từ tâm lý muốn giảm thiểu rủi ro cho tài sản của khách hàng. Tuy nhiên, cách làm này đôi khi chưa phản ánh đầy đủ tình trạng hoạt động thực tế của động cơ, đặc biệt với những xe đã sử dụng trong thời gian dài.

Với quy chuẩn mới, phép đo khí thải xe máy dầu phải dựa trên tốc độ cực đại thực tế của động cơ, tức là mức vòng tua tối đa mà hệ thống cơ khí hoặc điện tử của xe cho phép đạt được. Vì vậy, đăng kiểm viên cần nhấn hết chân ga để động cơ đạt tới giới hạn này, thường cao hơn mức vòng tua ghi trong giấy đăng kiểm.

Phương pháp này giúp đánh giá chính xác độ đục của khói thải khi xe tăng tốc mạnh, tương tự tình huống thực tế như vượt xe hoặc leo dốc. Đồng thời, việc đo ở ngưỡng tối đa cũng loại bỏ yếu tố chủ quan từ người thực hiện kiểm tra. Dù vậy, nhiều chủ xe chưa hiểu rõ quy trình nên dễ phản ứng khi thấy động cơ bị "thốc ga” liên tục.

Phản ứng này thường xuất phát từ những chủ xe máy dầu đời cũ, vốn không được trang bị hệ thống giới hạn vòng tua động cơ, vị giám đốc này giải thích. Trong khi đó, phần lớn các mẫu xe máy dầu thế hệ mới như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest đã được nhà sản xuất tích hợp tính năng giới hạn vòng tua mềm thông qua bộ điều khiển điện tử ECU.

Khi xe ở chế độ số P hoặc N, dù đạp hết chân ga, hệ thống cũng chỉ cho phép động cơ đạt ngưỡng an toàn khoảng 3.000 vòng/phút. Máy đo khí thải sẽ ghi nhận kết quả tại giới hạn này, qua đó giảm thiểu hoàn toàn nguy cơ hư hỏng.

Tuy nhiên, vị giám đốc trung tâm đăng kiểm cũng nhấn mạnh rằng thao tác đạp hết chân ga hiện nay không còn được thực hiện tùy ý như trước mà phải tuân thủ chặt chẽ các bước kỹ thuật.

Trước khi tiến hành đo khí thải, đăng kiểm viên bắt buộc phải kiểm tra nhiều điều kiện như mức dầu bôi trơn, nhiệt độ dầu động cơ tối thiểu 60 độ C, động cơ không có tiếng gõ bất thường, hệ thống nạp xả không bị tắc nghẽn và không xuất hiện hiện tượng tăng tốc mất kiểm soát.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, quá trình kiểm tra sẽ lập tức dừng lại và chủ xe được khuyến nghị đưa phương tiện đi bảo dưỡng trước khi quay lại đăng kiểm.

"Nhìn chung, việc đạp hết chân ga tuy ồn ào và có thể khiến nhiều chủ xe xót xa nhưng đây lại là bài kiểm tra sức khỏe cần thiết cho động cơ và hệ thống khí thải. Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, vệ sinh lọc gió đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, việc vượt qua bài kiểm tra khí thải theo quy chuẩn mới không phải là điều quá khó khăn, thậm chí còn cao hơn với mức yêu cầu", anh Tân cho biết.

