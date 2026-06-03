Nội dung trên được Bộ Nội vụ trả lời ông N. X. T. liên quan đến việc xác định thời gian hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ theo Nghị định 170/2025 (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Theo phản ánh, ông T. có thời gian làm cán bộ không chuyên trách cấp xã từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018 và có tham gia BHXH bắt buộc. Từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2026, ông giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Việc xác định thời gian tính trợ cấp thôi việc không chỉ căn cứ vào chức danh công tác mà dựa trên thời gian tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Ảnh: Thạch Thảo

Tháng 2/2026, ông nhận quyết định nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 170/2025 của Chính phủ. Tổng thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của ông là 10 năm 1 tháng, trong đó có 3 năm là thời gian làm cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Từ đó, ông T. băn khoăn liệu thời gian làm cán bộ không chuyên trách cấp xã có được tính vào thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định 170/2025 hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ khẳng định thời gian công tác làm việc được tính trợ cấp thôi việc theo Nghị định 170/2025 được xác định dựa trên tổng thời gian có đóng BHXH bắt buộc.

Như vậy, căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc xác định thời gian tính trợ cấp thôi việc không chỉ căn cứ vào chức danh công tác mà dựa trên thời gian tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, trường hợp còn có vướng mắc trong quá trình áp dụng chính sách, công dân cần liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.