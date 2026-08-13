Từ cổ phiếu bị đình chỉ đến mất tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) kể từ ngày 11/8. Trước đó, doanh nghiệp đã chậm công bố nhiều báo cáo tài chính.

Sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, LTG đứng trước nỗi lo bị hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và không còn được giao dịch trên hệ thống giao dịch tập trung, trong đó có UPCoM. Cổ đông vẫn sở hữu cổ phần, nhưng thanh khoản sẽ bị hạn chế đáng kể.

Đây là bước lùi đáng kể đối với một doanh nghiệp từng có vị thế đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Giá LTG từng vượt 32.000 đồng/cổ phiếu, nhưng đến ngày 19/6/2026 chỉ còn 5.300 đồng, trước khi bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6.

Trước đó, HNX đã đình chỉ giao dịch LTG từ ngày 26/6. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; báo cáo tài chính bán niên năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo tài chính bán niên 2026.

Ngày 2/7, LTG tiếp tục bị UBCK xử phạt 85 triệu đồng do nhiều lần vi phạm thời hạn công bố thông tin.

Nhưng từ sau năm 2019, Lộc Trời đẩy mạnh chiến lược trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp, giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật để xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo khép kín.

Khó khăn của Lộc Trời không chỉ ở công bố thông tin. Ngày 4/5/2026, doanh nghiệp nhận bản án liên quan tranh chấp hợp đồng tín dụng với PVcomBank, theo đó phải thanh toán gần 234 tỷ đồng cả gốc và lãi tính đến ngày 9/7/2025. Một số tài sản bảo đảm cũng đã bị thu giữ, xử lý để thu hồi nợ.

Lộc Trời cho rằng việc chậm công bố báo cáo tài chính xuất phát từ “sự kiện bất khả kháng”, liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2024, cùng biến động lớn về nhân sự khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong tập hợp số liệu, tài liệu. Tháng 6/2026, LTG chấm dứt hợp đồng kiểm toán năm 2024 với EY Việt Nam và ký hợp đồng với UHY để thực hiện kiểm toán, soát xét. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Trần Khánh Dư cho biết doanh nghiệp vẫn chưa đủ thời gian hoàn tất thủ tục.

Những áp lực từ chiến lược mở rộng chuỗi lúa gạo

Nhìn lại chặng đường của Lộc Trời, khó khăn hiện nay không phải xuất hiện trong một sớm một chiều.

Tiền thân là Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Lộc Trời từng sở hữu “cỗ máy in tiền” là mảng thuốc bảo vệ thực vật. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này có thời điểm lên tới 30%, giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận cao và dòng tiền dồi dào.

Nhưng từ sau năm 2019, Lộc Trời đẩy mạnh chiến lược trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp, giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật để xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo khép kín. Doanh thu lương thực tăng rất nhanh, từ 6.431 tỷ đồng năm 2022 lên 11.323 tỷ đồng năm 2023. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 16.517 tỷ đồng.

Vấn đề là doanh thu tăng nhanh không đồng nghĩa lợi nhuận tăng tương ứng. Biên lợi nhuận gộp giảm còn khoảng 15%, trong khi chi phí lãi vay ngày càng lớn. Lộc Trời còn phải ứng tiền trước cho nông dân với lãi suất 0% trong khi phải vay ngân hàng với lãi suất cao. Giá gạo biến động và tỷ giá USD/VND tăng cũng gây thêm áp lực.

Cú sốc lớn khác là việc kết thúc hợp tác phân phối với Syngenta vào cuối năm 2021. Đây không phải việc Syngenta đơn phương cắt hợp đồng, mà hai bên đã thống nhất từ hợp đồng năm 2019 sẽ kết thúc khi hết năm 2021. Tuy nhiên, sự kiện này đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong mảng thuốc bảo vệ thực vật của Lộc Trời.

Sau khi kết thúc hợp tác với Lộc Trời, Syngenta trở thành nhà đầu tư chiến lược của CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG). Những năm sau đó, VFG ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, trong khi Lộc Trời bước vào giai đoạn thua lỗ và chịu áp lực tài chính ngày càng lớn.

Năm 2023, lợi nhuận của LTG giảm khoảng 25 lần xuống chỉ khoảng 16,5 tỷ đồng, thấp nhất kể từ năm 2008. Quý I/2024, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 95 tỷ đồng. Cùng với đó là những khoản nợ lớn đối với nông dân và áp lực tài chính ngày càng tăng.

Trong giai đoạn ông Nguyễn Duy Thuận làm Tổng giám đốc (từ 5/2020 tới 7/2024), Lộc Trời cũng mở rộng nhanh về doanh thu, tài sản và vay nợ. Sau hơn 4 năm điều hành, ông Thuận bị miễn nhiệm.

Từ tháng 1/2026, ông Trần Khánh Dư được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, cùng ông Bùi Quang Phú giữ chức Giám đốc tài chính. Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn gọi việc kiện toàn bộ máy điều hành là bước đi quan trọng trong quá trình nâng cấp quản trị và tái cấu trúc toàn diện. Ông Trần Khánh Dư cũng thừa nhận Lộc Trời đang chịu áp lực lớn về tài chính, niềm tin và tương lai.

Giờ đây, bài toán lớn nhất của Lộc Trời là khôi phục hoạt động, xử lý các vấn đề tài chính, hoàn tất các báo cáo còn thiếu và lấy lại niềm tin của cổ đông, đối tác và người nông dân.

Việc chưa có báo cáo tài chính kiểm toán khiến bức tranh thực sự về tài sản, nợ, dòng tiền và kết quả kinh doanh của Lộc Trời chưa thể được đánh giá đầy đủ. Vì vậy, để biết doanh nghiệp thực sự đang đứng ở đâu, cổ đông Lộc Trời vẫn phải chờ các báo cáo tài chính được hoàn tất và công bố.

Từ doanh nghiệp nông nghiệp từng kiếm lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng, Lộc Trời rơi vào tình trạng bị đình chỉ giao dịch và mất tư cách công ty đại chúng. Chặng đường phía trước vì thế không chỉ là câu chuyện phục hồi kinh doanh, mà còn là cuộc kiểm chứng đối với năng lực tái cấu trúc của ban lãnh đạo mới và khả năng vực dậy một thương hiệu lớn trong ngành nông nghiệp Việt Nam.