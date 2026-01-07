Giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 16/12/2025 là 235,26 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) cho hay khoản nợ của Lộc Trời là khoản vay tín chấp, không có tài sản bảo đảm.

Ngân hàng cho biết đã chấp thuận phương án bán khoản nợ này cho một hoặc nhiều đối tác mua nợ.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xuất khẩu lúa gạo. Tuy nhiên, doanh nghiệp này gần đây đối mặt áp lực tài chính lớn.

Theo báo cáo tài chính, doanh nghiệp đang gặp áp lực tài chính và đã nhiều lần xin gia hạn công bố thông tin.

Báo cáo tài chính quý I/2024, cũng là báo cáo gần nhất được Lộc Trời công bố, cho thấy doanh nghiệp đang có các khoản nợ tín chấp tại gần 20 ngân hàng, với tổng dư nợ lên đến khoảng 7.400 tỷ đồng, bao gồm nợ các ngân hàng thương mại trong nước và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó, dư nợ tại HDBank lên đến 1.064 tỷ đồng, tại TPBank là 768 tỷ đồng, tại MB là 720 tỷ đồng, MSB 400 tỷ đồng, Techcombank 330 tỷ đồng, PVCombank 200 tỷ đồng, Ngân hàng Malayan Banking Berhad 906 tỷ đồng, SMBC 246 tỷ đồng và ngân hàng UOB 597 tỷ đồng.

Các khoản nợ này được ghi chú ngày đến hạn trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2024.

Trao đổi với PV VietNamNet, một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho biết, các khoản vay nợ của Lộc Trời mặc dù được coi là vay tín chấp, nhưng để vay được tín chấp tại ngân hàng, doanh nghiệp phải có phương án kinh doanh cũng như đơn hàng xuất khẩu đầu ra, từ đó ngân hàng mới có cơ sở giải ngân để mua gạo đầu vào.

“Câu chuyện của Lộc Trời cho thấy rủi ro trong hoạt động kinh doanh, xuất phát từ việc phán đoán sai xu hướng thị trường. Với doanh nghiệp xuất khẩu như Lộc Trời, điều quan trọng là phải đầu tư vào các quy trình như: quy trình tạm ứng, bao tiêu, kiểm tra đóng gói, quy trình đàm phán, quy trình kiểm tra trước khi xuất khẩu...

Khi thị trường tốt, những quy trình này bị coi là rào cản, làm chậm sự phát triển kinh doanh, nhưng khi thị trường xấu, chẳng hạn như giá lúa gạo thế giới sụt giảm thì chỉ có làm đúng quy trình mới giúp doanh nghiệp trụ vững”, chuyên gia phân tích.

Tại ngày 31/3/2024, Lộc Trời có tổng tài sản 10.814 tỷ đồng, nợ phải trả 7.761 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.052 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 150 tỷ đồng.

Mới đây, Lộc Trời thông báo thanh lý cùng lúc 16 xe ô tô các loại, với tổng giá trị đề xuất hơn 10,068 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời được thành lập năm 1993, tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, sau đó là CTCP Bảo vệ thực vật An Giang. Năm 2014 công ty đổi tên thành CTCP Tập đoàn Lộc Trời.