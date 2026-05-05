Bệnh nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu

Theo Cục Phòng bệnh, virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, điển hình là hội chứng phổi do Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, dẫn đến khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Hanta. Việc điều trị chủ yếu là theo dõi sát, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức tích cực tại các cơ sở y tế.

Thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đầu tháng 5 đã ghi nhận một chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có hành trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4/5, có 7 trường hợp liên quan, trong đó 2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, 5 ca nghi ngờ; đáng chú ý có 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ.

Trên tàu có tổng cộng 147 người, gồm 88 du khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc tịch khác nhau. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào là người Việt Nam liên quan đến sự kiện này.

Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột sang người. Nguồn lây chủ yếu xuất phát từ nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột nhiễm bệnh.

Người có thể nhiễm virus khi tiếp xúc trực tiếp với các chất thải này, hoặc vô tình đưa tay dính mầm bệnh lên mắt, mũi, miệng. Đáng lưu ý, khi dọn dẹp nhà cửa, kho bãi có chuột trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi mịn trong không khí; nếu hít phải, nguy cơ nhiễm bệnh là hiện hữu.

Mặc dù việc lây truyền từ người sang người là rất hiếm nhưng từng được ghi nhận trong y văn.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2-4 tuần, có thể lên tới 8 tuần. Triệu chứng ban đầu gồm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện ho, tức ngực, khó thở, mệt lả và tụt huyết áp.

Chưa ghi nhận ca bệnh nhưng người dân cần chủ động phòng ngừa

Cục Phòng bệnh cho biết, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta chuột khá phổ biến, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân:

- Không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.

- Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang; phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Người dân không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi, vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí, người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh.

- Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ.

- Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà; đặt bẫy khi cần; cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín; thu gom rác hằng ngày để không thu hút chuột.

- Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời.