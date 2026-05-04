Thông tin trên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 3/5, làm dấy lên lo ngại về một bệnh nhiễm hiếm gặp nhưng có thể nghiêm trọng trên biển.

Theo WHO, vụ việc xảy ra trên tàu MV Hondius đang di chuyển từ Ushuaia (Argentina) đến Cape Verde. Cơ quan này cho biết: “Trong số 6 bệnh nhân, 3 người đã tử vong và 1 người đang được điều trị tích cực tại Nam Phi”.

Người đầu tiên xuất hiện triệu chứng trên tàu là một hành khách người Hà Lan 70 tuổi. Ông đã tử vong trên tàu, và thi thể hiện đang ở đảo Saint Helena nằm trên Đại Tây Dương. Vợ của ông, 69 tuổi, cũng phát bệnh trên tàu và được đưa vào bệnh viện ở Nam Phi và qua đời sau đó. Ca tử vong thứ 3 hiện chưa rõ thông tin.

Trường hợp đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Nam Phi là một người Anh 69 tuổi. Người phát ngôn Bộ Y tế Nam Phi, ông Foster Mohale, cho biết bệnh nhân này có kết quả dương tính với hantavirus - một nhóm virus có thể gây sốt xuất huyết.

Hantavirus có thể lây sang người khi tiếp xúc với chuột nhiễm bệnh, chất thải của chúng, qua vết cắn hay hít phải bụi nhiễm virus. Có nhiều chủng hantavirus khác nhau trên thế giới, với biểu hiện bệnh lý không giống nhau.

Mặc dù hiếm, hantavirus có thể lây từ người sang người, có thể dẫn đến bệnh hô hấp nghiêm trọng, do đó cần theo dõi, hỗ trợ và ứng phó y tế cẩn trọng.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đang phối hợp với đơn vị vận hành tàu và các quốc gia liên quan. Ông Tedros nói: “WHO hỗ trợ sơ tán y tế hành khách có triệu chứng, tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trên tàu”.

Tàu du lịch MV Hondius do công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan) vận hành. Một trong các hành trình của tàu khởi hành từ Ushuaia đến Cape Verde với các điểm dừng tại quần đảo South Georgia và đảo Saint Helena. Tàu có sức chứa khoảng 170 hành khách và khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn.