Tàu MV Hondius. Ảnh: Cruisemapper

Theo CNN, trong tuyên bố đưa ra hôm qua (3/5), WHO cho biết điều tra đang được tiến hành, gồm cả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra dịch tễ học nhưng ít nhất một ca nhiễm virus Hanta đã được xác nhận và có thêm 5 trường hợp nghi ngờ khác.

Hiện, việc chăm sóc y tế và hỗ trợ cho các hành khách, thủy thủ đoàn đã được triển khai. Việc giải trình tự gen của virus cũng đang diễn ra.

Theo WHO, những ca nhiễm virus Hanta thường liên quan tới việc tiếp xúc với phân và nước tiểu của các loại gặm nhấm nhiễm bệnh. Dù hiếm gặp nhưng virus có thể lây lan giữa người và người, dẫn tới bệnh hô hấp nghiêm trọng. Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc chữa khỏi đặc hiệu nhưng nếu được chăm sóc y tế sớm có thể tăng cơ hội sống sót.

WHO không nêu danh tính con tàu nhưng truyền thông Nam Phi cho biết, dịch bệnh bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius khi phương tiện này di chuyển từ Argentina đến quốc đảo Cape Verde, ngoài khơi bờ biển Tây Phi.

Trang web vận tải biển toàn cầu MarineTraffic xác định, đó là tàu du lịch chở khách treo cờ Hà Lan, đã neo đậu tại Praia, thủ đô của Cape Verde, vào tối 3/5.

Truyền thông Nam Phi dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Nam Phi Foster Mohale cho biết, nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông lớn tuổi đã tử vong trên tàu. Vợ ông sau đó đã qua đời tại một bệnh viện ở Nam Phi.

Virus Hanta đã được nhắc đến nhiều sau khi vợ của cố diễn viên Gene Hackman qua đời vì nhiễm virus Hanta ở New Mexico năm ngoái. Hackman qua đời một tuần sau đó tại nhà riêng của họ.