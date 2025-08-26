Có những thực phẩm tác động tiêu cực đến não, ảnh hưởng trí nhớ, tâm trạng và làm tăng nguy cơ mất trí nhớ.

Theo bác sĩ Phạm Ánh Ngân - Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3, TPHCM, có những nhóm thực phẩm gây suy giảm liên kết thần kinh, giảm tính dẻo của thần kinh và lâu dài ảnh hưởng đến các vùng não liên quan đến trí nhớ và phối hợp vận động.

Bác sĩ Ngân chỉ ra các thực phẩm có thể ảnh hưởng không tốt đến não:

Thứ nhất là đường: Nhóm thực phẩm chứa nhiều đường ảnh hưởng đến não.Nhiều người cho rằng đường “nuôi” não, giúp bạn cảm thấy thoải mái, đỡ căng thẳng hơn nhưng nếu sử dụng quá nhiều lại gây hại cho não.

- Thức uống có đường, bao gồm nước ngọt, các nước tăng lực trong thể thao, cho thấy tăng nguy cơ gây rối loạn dẫn đến đái tháo đường type 2, sa sút trí tuệ sớm.

Thực phẩm chứa nhiều đường đều ảnh hưởng đến não. Ảnh: Du Lam.

- Đường tinh chế (đường trắng và đường từ các loại ngũ cốc) có chỉ số GI (Glycemic Index) cao, đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ hấp thu nhanh và tăng lượng insulin trong máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm với chỉ số GI cao ảnh hưởng có hại đến trí nhớ của cả trẻ em và người lớn.

- Chất ngọt nhân tạo, như aspartame, được tìm thấy trong các thực phẩm không đường, liên quan đến các rối loạn hành vi và nhận thức.

Aspartame có thể đi qua hàng rào máu não, làm gián đoạn quá trình dẫn truyền thần kinh, gây tác động tiêu cực đến cảm xúc và khả năng tư duy. Theo các khuyến cáo, một người với cân nặng 68kg chỉ nên tiêu thụ lượng aspartame tối đa khoảng 3400mg/ngày. Tùy theo các nhãn hàng, một gói chất làm ngọt nhân tạo chứa khoảng 35mg aspartame và một lon nước ngọt cho người ăn kiêng (340ml) chứa khoảng 180mg.

Thứ hai, thức ăn chế biến: Nhóm thực phẩm này rất tiện lợi, được mọi người yêu thích nhất là giới trẻ. Nhưng đây cũng là nhóm thực phẩm góp phần tăng lượng chất béo dư ở các tạng, gây suy giảm mô não.

Thực phẩm chế biến sẵn là khoai tây chiên, mì ăn liền, bắp rang, các phần ăn được đóng gói sẵn. Một trong những tác động của thức ăn chế biến sẵn lên não là làm suy giảm các yếu tố dinh dưỡng thần kinh.

Thứ ba: Rượu chứa những chất gây hại cho hoạt động của não bộ. Rượu bia khi sử dụng quá mức sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến não bộ. Ở những người lạm dụng rượu lâu dài, chức năng trao đổi chất bị rối loạn và các chất dẫn truyền thần kinh hoạt động bất thường.

Ngay cả với những người chỉ thỉnh thoảng uống rượu, việc tiêu thụ quá độ trong một lần cũng có thể gây ra những ảnh hưởng ngắn hạn. Các đợt say có thể làm não bộ xử lý sai lệch các tín hiệu cảm xúc, dẫn đến nhận thức và phản ứng không chính xác so với trạng thái bình thường.