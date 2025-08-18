Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đủ trái cây và rau củ trong chế độ ăn không chỉ tăng sức đề kháng mà còn ngăn ngừa hoặc làm chậm sự xuất hiện của các bệnh mạn tính như tim mạch hay ung thư. Trong đó, cải bó xôi (rau chân vịt) được xem là “ngôi sao” nhờ lợi ích vượt trội.

Theo Eating Well, dưới đây là lý do các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn nhiều cải bó xôi:

Giàu chất chống oxy hóa, giảm viêm hiệu quả

Muốn duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, việc kiểm soát viêm trong cơ thể đóng vai trò then chốt. Tình trạng viêm kéo dài được coi là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Umo Callins, cải bó xôi là nguồn thực phẩm tự nhiên giúp cơ thể chống viêm nhờ hàm lượng dưỡng chất phong phú. Loại rau này chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Bên cạnh đó, carotenoid như lutein và zeaxanthin trong cải bó xôi không chỉ tốt cho mắt mà còn hỗ trợ giảm viêm toàn thân.

Các loại rau lá xanh đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Healthline

Hạ nguy cơ mắc bệnh mạn tính, tốt cho tim mạch

Ăn nhiều cải bó xôi không chỉ đơn thuần bổ sung vitamin mà còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Chuyên gia người Mỹ Jamie Nadeau cho biết, loại rau này cung cấp beta-carotene, vitamin C, flavonol và nhiều hợp chất thực vật có khả năng phòng chống một số loại ung thư.

Hỗ trợ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột

Sức khỏe đường ruột được xem là yếu tố dự báo tuổi thọ quan trọng. Cải bó xôi giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, nên ăn rau đã nấu chín để đạt hiệu quả tối ưu. Ngoài chất xơ, carotenoid trong rau cũng góp phần tăng sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột - yếu tố liên quan đến sức khỏe lâu dài.

Bảo vệ não bộ, làm chậm lão hóa trí tuệ

“Tuổi sinh học của não là yếu tố dự báo mạnh mẽ về tuổi thọ”, chuyên gia Maggie Moon nhận định. Cải bó xôi chứa nhiều folate, chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật có lợi cho não, giúp làm chậm suy giảm nhận thức do tuổi tác. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người ăn nhiều rau lá xanh có chức năng nhận thức tốt hơn và tốc độ suy giảm trí tuệ chậm hơn.

Cách để bổ sung cải bó xôi vào chế độ ăn

Bạn có thể thêm cải bó xôi vào sinh tố, salad, súp hoặc xào nhanh với tỏi và dầu ô liu. Rau chín sẽ tăng lượng chất xơ và giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Dù các loại rau đều tốt cho sức khỏe, cải bó xôi vẫn nổi bật nhờ tác động tích cực lên tim mạch, não bộ, đường ruột và khả năng chống viêm. Thói quen ăn loại rau này mỗi ngày có thể là một trong những bí quyết giúp bạn sống khỏe, sống lâu hơn.