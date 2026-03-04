Ngày 4/3, Khu Quản lý đường bộ 4 (Khu QLĐB 4, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết, đã đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) sớm khắc phục các tồn tại của hệ thống thu phí trên tuyến cao tốc.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được đưa vào thu phí. Ảnh: Hoàng Anh

Qua kiểm tra thực tế trước và trong quá trình vận hành thu phí, Khu QLĐB 4 ghi nhận nhiều tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, kiểm soát doanh thu và bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, hệ thống đọc thẻ ETC tại một số trạm phát sinh lỗi. Đáng chú ý, hệ thống nhận diện biển số hoạt động không ổn định (tỷ lệ nhận diện khoảng 50%), nhiều hình ảnh mờ, không đủ căn cứ xác định phương tiện.

Hệ thống nhận diện biển số không ổn định, nhân viên phải túc trực tại trạm thu phí. Ảnh: Hoàng Anh

Khi xe di chuyển nối đuôi, camera không nhận diện được biển số phương tiện phía sau. Một số trường hợp không đọc được thẻ tại làn vào, khiến hệ thống không ghi nhận đầy đủ dữ liệu khi phương tiện ra khỏi cao tốc.

Bên cạnh đó, video giám sát tại trạm bị mờ, gián đoạn, chưa bảo đảm tính liên tục của dữ liệu, ảnh hưởng đến công tác hậu kiểm và đối soát doanh thu.

Hệ thống nhận diện biển số trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây còn phát sinh nhiều lỗi. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Hoàng Văn Phượng, Phó giám đốc Khu QLĐB 4 cho biết thêm, khu vực trạm thu phí chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên giá long môn, các đầu dải phân làn thiếu phản quang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào ban đêm.

Một số làn thu phí có đèn tín hiệu bị lỗi; bảng quang chưa hiển thị mức phí phải trả, chưa đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch.

Đáng chú ý, hệ thống phần mềm quản lý truy cập chậm, thường xuyên không đăng nhập được; yêu cầu nhập trùng lặp thời gian vào - ra; chưa tạo được giao dịch thu phí thủ công.

Công cụ tra cứu hành trình phương tiện để xác định trạm vào phục vụ truy thu hiện cũng chưa sử dụng được.

Bảng quang chưa hiện mức phí phải trả. Ảnh: Hoàng Anh

Lãnh đạo Khu QLĐB 4 yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại nêu trên cũng như các phát sinh trong quá trình vận hành.