Khoảng 9h sáng 9/11, xe đầu kéo mang biển số Hà Tĩnh, kéo theo rơ-moóc 74R-003.xx, di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km577+600, thuộc địa phận xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), xe bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: CTV

Phát hiện lửa bùng lên ở phần đầu xe, tài xế lập tức tấp vào lề đường tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Chỉ khoảng 10 phút sau, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ cabin. Tài xế sau đó trình báo lực lượng chức năng.

Vụ cháy khiến xe đầu kéo bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và phân luồng giao thông.

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu xe đầu kéo cùng một số hàng hóa trên xe bị thiêu rụi.

Ngoài ra, vụ cháy còn làm khoảng 50m² mặt đường bê tông nhựa và một số cọc tiêu phân làn bằng nhựa dẻo bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.