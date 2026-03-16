Sau Tết, tôi sử dụng các hạt giảm cân nhưng có thông tin hạt mắc ca có thể gây tác dụng phụ cho sức khỏe. Xin chuyên gia tư vấn! (Phan Yến Ngọc - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Hạt mắc ca thường được mệnh danh là “vua của các loại hạt” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại hạt này giàu chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Axit béo trong mắc ca còn hỗ trợ nuôi dưỡng não bộ, tăng cường trí nhớ, cải thiện sự tập trung, đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, vitamin E và các chất chống oxy hóa làm đẹp da, chậm quá trình lão hóa, đồng thời góp phần phòng ngừa đột quỵ và một số bệnh mạn tính. Sử dụng hạt mắc ca cũng có thể giúp bạn giảm cân bởi lượng lớn protein và chất xơ có trong mắc ca làm tăng cảm giác no, hạn chế các cơn đói.

Tuy nhiên, dù giàu dưỡng chất, hạt mắc ca vẫn có thể gây hại nếu sử dụng sai cách hoặc ăn quá nhiều.

Dễ gây kích ứng họng, khan tiếng

Mắc ca là loại hạt khô, có lớp cám mịn bên ngoài. Khi bạn ăn nhiều hạt mắc ca, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô hoặc không uống đủ nước, lớp cám có thể gây kích ứng niêm mạc cổ họng, dẫn đến đau họng, khan tiếng. Nguy hiểm hơn, nếu hạt không được bảo quản đúng cách, nấm mốc như Aspergillus có thể phát triển, sinh ra độc tố khiến hạt có mùi dầu gắt, làm tăng nguy cơ viêm họng và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Tăng nguy cơ táo bón

Hạt mắc ca có hàm lượng chất béo cao trở thành “gánh nặng” cho hệ tiêu hóa nếu tiêu thụ quá mức. Ở người có hệ tiêu hóa yếu, ít vận động hoặc uống không đủ nước, việc ăn nhiều mắc ca có thể làm chậm nhu động ruột, gây táo bón, đầy tức bụng. Một số protein và hợp chất trong hạt còn khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn khi ăn với lượng lớn trong thời gian ngắn.

Gây tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa

Trái với táo bón, một số trường hợp lại gặp tình trạng tiêu chảy sau khi ăn nhiều mắc ca. Nguyên nhân là do cơ thể không hấp thụ hết lượng chất béo và chất xơ dồi dào trong hạt, đặc biệt ở trẻ nhỏ hoặc người có đường ruột nhạy cảm. Bên cạnh đó, mắc ca không chứa vitamin A và C - hai vi chất có vai trò hỗ trợ điều hòa tiêu hóa. Khi ăn quá nhiều, người dùng có thể bị đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn nhẹ, thậm chí viêm dạ dày nếu sử dụng lúc bụng đói hoặc lạm dụng trong thời gian dài.

Tăng cân

Nhiều người lầm tưởng ăn hạt mắc ca có tác dụng giảm cân. Đây là loại hạt đứng đầu trong nhóm hạt giàu calo, với khoảng 712 kcal/100g, dễ gây dư thừa năng lượng.

Để đảm bảo an toàn, mỗi người nên ăn mắc ca với lượng vừa phải, uống đủ nước và lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh để hạt bị ẩm mốc. Hạt có mùi mốc, dầu ôi phải được bỏ đi.