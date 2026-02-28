Tôi nghe nói hạt điều rất bổ dưỡng, tốt cho tim mạch và có thể dùng làm món ăn vặt lành mạnh. Tuy nhiên, một số người cũng lo ngại ăn nhiều hạt điều dễ tăng cân hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin chuyên gia cho biết khi ăn hạt điều cần lưu ý những gì, nên dùng với lượng bao nhiêu mỗi ngày để vừa tận dụng được lợi ích dinh dưỡng vừa tránh tác dụng không mong muốn? (Lê Hạnh - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Trong những ngày Tết, các loại hạt luôn hiện diện trên khay bánh kẹo, vừa là món “ăn chơi” quen thuộc vừa cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, hạt điều được nhiều người yêu thích với hình dáng căng tròn, màu vàng ươm mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đủ đầy, viên mãn và may mắn trong năm mới.

Về giá trị dinh dưỡng, hạt điều được đánh giá giàu năng lượng và vi chất. Theo Đông y, hạt điều có vị ngọt, bùi, tính ấm, tác dụng bổ dưỡng, làm dịu cơ thể và hỗ trợ giảm đờm. Loại hạt này phù hợp với người suy nhược, mệt mỏi, đau họng hoặc ho do lạnh.

Theo dinh dưỡng hiện đại, hạt điều chứa nhiều chất béo không bão hòa, protein, carbohydrate và chất xơ, cùng các khoáng chất quan trọng như đồng, magiê, mangan, kẽm, sắt, phốt pho, selen và các vitamin nhóm B, vitamin K.

Những thành phần này góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp kiểm soát đường huyết, tăng cường chức năng cơ bắp và xương khớp, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất melanin - có lợi cho da và tóc.

Tuy nhiên, dù giàu dưỡng chất, hạt điều vẫn cần được sử dụng đúng cách để tránh tác động không mong muốn.

Thứ nhất, hạt điều có hàm lượng năng lượng cao, trung bình 100g cung cấp khoảng 550-600 kcal. Vì vậy, nếu ăn quá nhiều trong thời gian ngắn, đặc biệt khi chế độ ăn dịp Tết vốn đã dư thừa năng lượng, cơ thể có thể tăng cân ngoài ý muốn. Mỗi ngày chỉ nên dùng một lượng vừa phải, khoảng một nắm nhỏ là phù hợp.

Thứ hai, hạt điều tẩm muối hoặc đường hay gia vị đậm có thể làm tăng lượng natri và đường nạp vào cơ thể, không có lợi cho người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường. Với người đang kiểm soát cân nặng, việc lựa chọn hạt điều nguyên vị sẽ giúp hạn chế nguy cơ dư thừa calo.

Ngoài ra, một số người có cơ địa dị ứng với hạt có dầu cần thận trọng khi sử dụng. Nếu sau khi ăn xuất hiện biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, khó thở hoặc rối loạn tiêu hóa, họ cần ngừng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nhìn chung, hạt điều là thực phẩm bổ dưỡng và tương đối an toàn nếu dùng đúng cách. Trong những ngày đầu năm, thưởng thức hạt điều với lượng hợp lý không chỉ giúp bữa trà xuân tròn vị mà còn góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.