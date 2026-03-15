Tuy nhiên, theo Verywellhealth, các nghiên cứu cho thấy bạn có thể nhận được nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe từ việc ăn vỏ chanh.

Giàu chất chống oxy hóa

Vỏ chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa quan trọng như vitamin C, D-limonene và flavonoid hesperidin. Những hợp chất này có vai trò tăng cường hệ miễn dịch và góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Các nghiên cứu ghi nhận vỏ các loại trái cây họ cam quýt có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với phần thịt quả hoặc nước ép. Những bằng chứng ban đầu ghi nhận hoạt tính chống oxy hóa của vỏ chanh mạnh hơn so với vỏ quýt hay bưởi.

Bạn nên tận dụng vỏ chanh để bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Cung cấp chất xơ và khoáng chất thiết yếu

Vỏ chanh chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan, mang lại nhiều lợi ích hơn so với chỉ sử dụng phần thịt hoặc nước ép chanh. Ngoài ra, vỏ chanh còn cung cấp khoảng 8mg canxi, cùng với một lượng nhỏ kali và magiê.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Một số nghiên cứu cho thấy vỏ chanh có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng - yếu tố liên quan đến sâu răng và viêm nướu. Chiết xuất từ vỏ chanh được chứng minh có tác dụng chống lại Streptococcus mutans, loại vi khuẩn chính gây sâu răng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Các dưỡng chất và chất chống oxy hóa trong vỏ chanh có thể cải thiện các yếu tố nguy cơ của bệnh tim, bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì. Một số nghiên cứu ghi nhận thanh thiếu niên thừa cân và béo phì khi sử dụng thực phẩm bổ sung chứa vỏ chanh đã giảm huyết áp và mức cholesterol LDL (cholesterol “xấu”). Bên cạnh đó, chiết xuất vỏ chanh cũng được cho là có khả năng làm giảm huyết áp ở người trưởng thành.

Đặc tính kháng nấm và kháng vi sinh vật

Những hợp chất có tính kháng sinh và kháng nấm trong vỏ chanh có thể chống lại các vi sinh vật trên da và trong cơ thể, bao gồm cả những chủng có khả năng kháng thuốc. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu trên người để củng cố kết luận này.

Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các đặc tính tiềm năng chống ung thư của vỏ chanh và các loại trái cây họ cam quýt khác được cho là liên quan đến các chất chống oxy hóa như D-limonene, vitamin C và hesperidin. Những hợp chất này có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Cách bổ sung vỏ chanh vào chế độ ăn

Khi dùng vỏ chanh, bạn cần rửa và chà kỹ để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu. Vỏ chanh có thể được bào nhỏ để thêm vào đồ uống, món tráng miệng, món mặn, dùng trang trí cho các món cá và hải sản. Vỏ chanh cũng có thể được bảo quản trong hộp kín để tủ lạnh sử dụng trong vài ngày.