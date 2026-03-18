Trong đời sống hằng ngày, nhịp sinh hoạt quá nhanh có thể tạo áp lực cho cơ thể. Theo Aboluowang, các thói quen dưới đây là những nguyên tắc sinh hoạt có lợi cho sức khỏe:

Thức dậy chậm

Ban đêm khi bạn ngủ sâu, quá trình trao đổi chất của cơ thể giảm xuống và máu lưu thông chậm hơn. Nếu buổi sáng vừa thức dậy, bạn ngồi bật dậy hoặc đứng lên ngay, cơ thể có thể chưa kịp thích nghi, dễ xảy ra tình trạng tụt huyết áp tư thế hoặc thiếu máu não. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và mạch máu não.

Vì vậy, để cơ thể thích nghi dần, bạn có thể nằm thư giãn khoảng 5 phút, vươn vai nhẹ nhàng, xoa lòng bàn chân hoặc xoa mặt rồi từ từ ngồi dậy và bước xuống giường.

Ăn chậm tốt cho hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ tăng cân. Ảnh: Ban Mai

Ăn chậm

Tốc độ ăn quá nhanh khiến nhiều người tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn mức cần thiết. Nguyên nhân là các tín hiệu báo no từ hệ tiêu hóa cần một khoảng thời gian nhất định để truyền đến não. Các nghiên cứu về hành vi ăn uống cho thấy việc ăn chậm có thể tăng cảm giác no và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

Nghiên cứu của Đại học California San Diego (Mỹ) đăng trên Science Direct cũng ghi nhận nhai kỹ hơn trước khi nuốt có thể làm tăng cảm giác no sau bữa ăn và góp phần giảm nguy cơ tăng cân.

Vì vậy, mọi người có thể đợi thức ăn nguội bớt rồi mới bắt đầu thưởng thức từ tốn và dừng lại khi cảm thấy no khoảng 80%.

Uống nước chậm

Khi bạn cảm thấy khát, cơ thể thường đã rơi vào trạng thái mất nước nhẹ. Lúc này, thể tích máu có thể giảm và độ nhớt của máu tăng lên, khiến hệ tuần hoàn phải hoạt động nhiều hơn.

Nếu bạn uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, hệ tiêu hóa và tuần hoàn có thể phải chịu gánh nặng đột ngột. Vì vậy, các khuyến nghị sức khỏe thường nhấn mạnh nên uống nước từng ngụm nhỏ và chia đều lượng nước uống trong ngày thay vì uống nhiều trong một lần.

Nói chậm

Tốc độ nói quá nhanh hoặc trạng thái căng thẳng khi giao tiếp có thể khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn. Điều này có thể làm tăng huyết áp và gây áp lực cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Giữ nhịp nói chuyện chậm rãi, bình tĩnh sẽ ổn định cảm xúc và hạn chế kích thích quá mức đối với hệ thần kinh và tim mạch.

Vận động chậm

Đối với những người ít vận động, việc đột ngột tập luyện cường độ cao có thể gây chấn thương hoặc tạo áp lực quá lớn cho tim và khớp. Các bài tập nhẹ nhàng, chậm rãi như thái cực quyền thường được xem là an toàn hơn vì giúp người tập dễ kiểm soát cường độ vận động.

Ngoài ra, việc khởi động trước khi tập và giãn cơ sau khi tập cũng rất quan trọng để giảm nguy cơ chấn thương. Người cao tuổi nên ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng và tăng cường độ vận động một cách từ từ.