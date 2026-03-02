Hạnh nhân được đánh giá rất tốt cho sức khỏe nhưng tôi ăn một ít là cảm giác đầy bụng, ấm ách khó chịu. Xin bác sĩ tư vấn cách dùng loại hạt này sao cho an toàn? (Vũ Thanh Tuyền - Đà Nẵng).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Hạt hạnh nhân từ lâu được ví như “nữ hoàng của các loại hạt” nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong hạnh nhân có chất xơ, protein, chất béo lành mạnh, vitamin E, vitamin B2, mangan, magie, đồng, phốt pho và các flavonoids chống oxy hóa, làm đẹp da, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết và mỡ máu. Một nghiên cứu kéo dài 4 tuần còn cho thấy việc ăn khoảng 43g hạnh nhân mỗi ngày giảm cảm giác đói, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều thực phẩm khác, nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá mức, hạt hạnh nhân có thể gây ra một số tác hại đáng lưu ý.

Hạt hạnh nhân tốt cho sức khỏe nhưng không phải ăn nhiều là tốt. Ảnh: Freepik.

1. Gây rối loạn tiêu hóa khi ăn quá nhiều

Theo khuyến nghị của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), lượng hạnh nhân lý tưởng nên ăn mỗi ngày vào khoảng 40g. Nếu tiêu thụ vượt quá mức này, cơ thể của bạn có thể gặp các vấn đề như táo bón, đầy hơi, chướng bụng và khó chịu dạ dày. Nguyên nhân là hạnh nhân chứa nhiều chất xơ và chất béo. Khi nạp lượng lớn hạnh nhân trong thời gian ngắn, hệ tiêu hóa không kịp thích nghi sẽ dẫn đến rối loạn, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

2. Nguy cơ ngộ độc khi dùng sai cách

Một số loại hạnh nhân, đặc biệt là hạnh nhân đắng, có chứa acid hydrocyanic - hợp chất có thể gây độc nếu tiêu thụ nhiều. Khi vào cơ thể với hàm lượng lớn, chất này có thể gây khó thở, nghẹt thở, suy nhược thần kinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Dù hạnh nhân bán phổ biến trên thị trường chủ yếu là loại an toàn, người tiêu dùng vẫn cần chọn nguồn cung uy tín, không sử dụng hạt có vị đắng bất thường và tránh ăn quá nhiều trong thời gian ngắn.

3. Tương tác thuốc và không phù hợp với một số đối tượng

Hạnh nhân chứa mangan là khoáng chất có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc như thuốc nhuận tràng, thuốc điều trị huyết áp và kháng sinh. Người đang điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung hạnh nhân thường xuyên vào khẩu phần ăn.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng hạnh nhân với số lượng lớn, bởi việc tiêu thụ quá mức có thể gây ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe mẹ và thai nhi.

Khi mua hạt hạnh nhân, bạn cần chọn các sản phẩm an toàn, không sử dụng các loại hạt đã mốc, hạn chế loại hạt tẩm gia vi quá mặn, ngọt.