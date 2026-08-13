Bộ GD-ĐT cho hay, theo tổng hợp từ Hội đồng thi, tính đến 15h40 ngày 13/8, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 323 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,48% so với tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chiều 13/8. Ảnh: Thanh Hùng

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8 là 5 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,52%, trong đó, có 2 thí sinh tự do đang học đại học. Tại Kỳ thi THPT tổ chức ngày 11 và 12/6, 2 thí sinh này dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng lần này không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15/8. 3 thí sinh còn lại do bận việc cá nhân nên chưa về kịp đến làm thủ tục, sáng mai sẽ đến sớm để làm thủ tục dự thi.

Theo Bộ GD-ĐT, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ngày mai 14/8, buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, buổi chiều dự thi môn Toán.