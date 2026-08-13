Trước đó, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lại cho 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kỳ thi sẽ diễn ra ngày 14 và 15/8.

Cụ thể, vào 14h ngày 13/8, các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, ngày 14 và 15/8 sẽ thi chính thức. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 19/8.

Lực lượng công an kiểm tra thông tin cán bộ làm công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chiều 13/8. Ảnh: Thanh Hùng

2 thí sinh tự do không tham gia kỳ thi lại tốt nghiệp

Theo kế hoạch, kỳ thi lại vẫn được tổ chức tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, phường Minh Xuân; bố trí 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên ở kỳ thi lại, trong đó có 328 thí sinh thi môn Toán, 326 thí sinh thi môn Ngữ văn, 207 thí sinh thi Ngoại ngữ (198 em thi môn Tiếng Anh)...

Ngày 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi lại cấp tỉnh, cho biết có 322 học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm học 2025-2026 và 4/6 thí sinh tự do xác nhận tham gia thi lại. Hai thí sinh tự do còn lại không tham gia vì hiện là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội và không có nhu cầu thi tiếp.

Lịch thi lại tốt nghiệp THPT đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Quang như sau:

Về kết quả điểm thi, phổ điểm của lần thi lại, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay: “Lần thi thứ nhất đã công bố thế nào, thì ở lần thi thứ hai sẽ được công bố như thế, để cả xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này”.

Bộ GD-ĐT thành lập đoàn giám sát độc lập

Trước ngày diễn ra kỳ thi lại, Bộ GD-ĐT cho biết, bên cạnh các Đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã ký quyết định thành lập Đoàn giám sát làm việc độc lập tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đoàn gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát công tác coi thi từ ngày 13-15/8 và công tác chấm thi từ ngày 16-18/8.

Đoàn có nhiệm vụ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại; phối hợp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các Đoàn kiểm tra để nắm tình hình, báo cáo và đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia xử lý những vấn đề phát sinh.

Trưởng Đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát phù hợp với diễn biến thực tế. Đoàn được làm việc trực tiếp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan; tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động của Đoàn giám sát không thay thế trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi, các Đoàn kiểm tra và những tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức kỳ thi.