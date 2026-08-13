Sáng 13/8, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), công tác chuẩn bị cho kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được triển khai.

Khu vực cổng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sáng 13/8. Ảnh: ĐH

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để thực hiện các công việc chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Lực lượng cũng công an được bố trí tại cổng trường để đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, những người không có nhiệm vụ không được đi vào khu vực tổ chức thi.

Lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn tại điểm thi. Ảnh: ĐH

Theo kế hoạch, 14h chiều nay, các thí sinh bắt đầu làm thủ tục, kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi và nghe phổ biến quy chế.

Những người không có nhiệm vụ không được vào khu vực thi. Ảnh: ĐH

Trước đó, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-DT Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cho biết, 328 thí sinh thuộc Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại trong 2 ngày 14-15/8 tại 15 phòng thi. Thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.