Chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-DT Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi lần 2, thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Hùng, tỉnh huy động 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề thi. Riêng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 70 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-DT Tuyên Quang thông tin trước kỳ thi lại tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo không điều động cán bộ từng coi thi lần 1 tại điểm thi này tiếp tục làm giám thị lần 2. Các giám thị của kỳ thi trước đến từ Trường THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều không được huy động tham gia coi thi lại.

Ngoài tiêu chuẩn theo quy chế, cán bộ, giáo viên được cử làm giám thị lần 2 phải được đánh giá viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo ông Hùng, Sở GD-DT Tuyên Quang lần này trực tiếp tập huấn cho 100% cán bộ tham gia công tác thi, thay vì chỉ tập huấn lực lượng cốt cán như thông lệ. Sáng 13/8, trưởng điểm thi tiếp tục tổ chức tập huấn lần thứ hai. Kỳ thi cũng được tổ chức nhiều tầng kiểm tra.

Ngoài hoạt động tự kiểm tra của Hội đồng thi và đoàn kiểm tra do Sở GD-DT thành lập, Bộ GD-DT cử đoàn kiểm tra tất cả các khâu; Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị. Lực lượng công an triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn riêng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết kỳ thi này Sở trực tiếp tập huấn cho 100% cán bộ tham gia công tác thi.

Theo kế hoạch, 328 thí sinh thuộc Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại trong 2 ngày 14-15/8 tại 15 phòng thi. Thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.

Sở GD-DT cho biết dữ liệu kỳ thi lần 2 vẫn được chuẩn bị đầy đủ cho cả 328 thí sinh. Nếu 2 thí sinh tự do thay đổi nhu cầu, đến đúng điểm thi, đúng thời gian và đáp ứng các yêu cầu của quy chế thì vẫn được tham gia kỳ thi.

Trong số 328 thí sinh theo danh sách, môn Ngữ văn có 326 thí sinh, Toán 328; Vật lý 140; Hóa học 113; Sinh học 38; Lịch sử 113; Địa lý 37; Tin học 4 và Ngoại ngữ 207 thí sinh. Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10, được giao làm trưởng điểm thi.

Trước kỳ thi, Sở GD-DT phối hợp với nhà trường tổ chức ôn tập, ổn định tâm lý cho học sinh. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt thí sinh ở xa trung tâm, được rà soát để hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú khi cần thiết.

Kỳ thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi của 328 thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy do sai phạm tại kỳ thi trước. Cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can liên quan vụ việc, trong đó 7 người bị tạm giam.