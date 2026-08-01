Ngày 12/8, Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin cho biết, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức thi lại tốt nghiệp tại phòng thi ở Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Đoàn đã kiểm tra hệ thống phòng thi, phòng bảo quản đề và bài thi, khu vực làm việc của Hội đồng thi, trang thiết bị, camera giám sát cùng phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Lãnh đạo điểm thi cũng báo cáo việc bố trí cán bộ, giáo viên và phương án phối hợp giữa công an, y tế, điện lực, viễn thông, phòng cháy chữa cháy để xử lý các tình huống có thể phát sinh.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Theo kế hoạch, Hội đồng thi Sở GD-ĐT Tuyên Quang tổ chức thi lại cho 328 thí sinh từng dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Điểm thi bố trí 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc.

Trong đó, môn Ngữ văn có 326 thí sinh, Toán 328, Vật lí 140, Hóa học 113, Sinh học 38, Lịch sử 113, Địa lý 37, Tin học 4 và Ngoại ngữ 207 thí sinh.

Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.

Thí sinh làm thủ tục dự thi chiều 13/8. Các môn thi chính thức diễn ra trong ngày 14 và 15/8.

Qua kiểm tra, ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu điểm thi tiếp tục rà soát toàn diện cơ sở vật chất, hệ thống điện, camera, phòng bảo quản đề và bài thi; bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tủ bảo quản đề thi, phục vụ công tác tổ chức kỳ thi. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo, kỳ thi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh nên tất cả các khâu phải được chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, “tuyệt đối không để xảy ra sai sót”.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, điện, thông tin liên lạc và y tế; đồng thời sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.