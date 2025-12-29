1. Chủ nhật - ngày tốt nhất để tiến hành đặt vé Nhiều báo cáo du lịch cho thấy Chủ nhật vẫn là ngày "dễ thở" nhất khi tìm vé máy bay. Đây cũng là thời điểm các hãng thường tung ưu đãi hoặc điều chỉnh giá. Theo Expedia, du khách có thể tiết kiệm 6% khi đặt vé bay nội địa vào Chủ nhật. Các chuyến bay quốc tế đặt vào ngày Chủ nhật có thể rẻ hơn tới 17% so với đặt vào các ngày khác trong tuần. Ngoài ra ngày du khách khởi hành có thể ảnh hưởng lớn đến ngân sách chuyến đi. Nhiều khảo sát cho thấy, bay vào giữa tuần có thể giúp tiết kiệm 20% chi phí dành cho mua vé. Nếu bay quốc tế, bay vào thứ 3 hoặc 4 có thể giúp du khách tiết kiệm trung bình 166 USD (khoảng 4,3 triệu) cho vé đi châu Âu và 126 USD (khoảng 3,3 triệu) cho vé đi châu Á, theo trang Hopper. Bay vào thứ 7 có thể sẽ rẻ hơn Chủ nhật khoảng 17% với các chặng nội địa. Nếu chọn đúng thời điểm đặt vé máy bay, thời điểm bay, du khách có thể tiết kiệm một khoản chi phí lớn trong các chuyến du lịch. Ảnh: Dollar Flight Club

2. Bay vào tháng 8 để tiết kiệm Rất nhiều du khách lo ngại giá vé máy bay tăng vọt trong mùa hè vì tin rằng đây là mùa du lịch cao điểm, đắt đỏ nhất. Tuy nhiên, dữ liệu của Expedia chỉ ra, tháng 8 là thời điểm bay rẻ nhất, còn khi giá đắt nhất là tháng 2 và tháng 3. Du khách bay nội địa vào tháng 8 thay vì tháng 2 có thể tiết kiệm khoảng 12%. Trong khi đó, du khách có thể tiết kiệm 7% khi bay quốc tế vào tháng 8 thay vì tháng 3. Nếu bay nội địa, du khách sẽ tiết kiệm tốt hơn bằng cách chọn lịch bay vào thứ 7.