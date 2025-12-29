Nhiều báo cáo du lịch cho thấy Chủ nhật vẫn là ngày "dễ thở" nhất khi tìm vé máy bay. Đây cũng là thời điểm các hãng thường tung ưu đãi hoặc điều chỉnh giá.
Theo Expedia, du khách có thể tiết kiệm 6% khi đặt vé bay nội địa vào Chủ nhật. Các chuyến bay quốc tế đặt vào ngày Chủ nhật có thể rẻ hơn tới 17% so với đặt vào các ngày khác trong tuần.
Ngoài ra ngày du khách khởi hành có thể ảnh hưởng lớn đến ngân sách chuyến đi.
Nhiều khảo sát cho thấy, bay vào giữa tuần có thể giúp tiết kiệm 20% chi phí dành cho mua vé. Nếu bay quốc tế, bay vào thứ 3 hoặc 4 có thể giúp du khách tiết kiệm trung bình 166 USD (khoảng 4,3 triệu) cho vé đi châu Âu và 126 USD (khoảng 3,3 triệu) cho vé đi châu Á, theo trang Hopper. Bay vào thứ 7 có thể sẽ rẻ hơn Chủ nhật khoảng 17% với các chặng nội địa.
Rất nhiều du khách lo ngại giá vé máy bay tăng vọt trong mùa hè vì tin rằng đây là mùa du lịch cao điểm, đắt đỏ nhất. Tuy nhiên, dữ liệu của Expedia chỉ ra, tháng 8 là thời điểm bay rẻ nhất, còn khi giá đắt nhất là tháng 2 và tháng 3.
Du khách bay nội địa vào tháng 8 thay vì tháng 2 có thể tiết kiệm khoảng 12%. Trong khi đó, du khách có thể tiết kiệm 7% khi bay quốc tế vào tháng 8 thay vì tháng 3. Nếu bay nội địa, du khách sẽ tiết kiệm tốt hơn bằng cách chọn lịch bay vào thứ 7.
Nhiều người thường được khuyên cần đặt vé càng sớm càng tốt để có giá tốt nhất. Nhưng điều đó "không luôn đúng", theo đại diện của Hopper.
Giá vé ban đầu thường được các hãng bay đặt cao để thu lợi từ nhóm khách hàng có nhu cầu bắt buộc phải bay sớm hoặc quá muộn. Chiến lược lý tưởng nhất dành cho du khách là nên theo dõi giá khoảng 6 tháng trước chuyến đi, trong đó mức giá tốt nhất thường xuất hiện từ 3 đến 5 tháng trước ngày khởi hành.
Nếu thích mạo hiểm, du khách có thể thử "chiến thuật phút chót" vì theo dữ liệu Expedia, đặt vé trước 18-29 ngày chặng quốc tế có thể tiết kiệm đến 17% so với đặt trước 3 tháng. Tất nhiên, lựa chọn này đi kèm rủi ro: khách có thể gặp phải chuyến bay hết chỗ hoặc phải nối chuyến dài.
Dịp lễ, Tết hoặc mùa cao điểm, du khách vẫn nên giữ thói quen đặt sớm để chắc chắn có chỗ.
Ngoài ra, để săn vé máy bay giá rẻ, du khách có thể "bỏ túi" thêm một vài bí quyết như: Mùa xuân và mùa thu là hai thời điểm giá vé khá ổn định, thời tiết nhiều nơi cũng dễ chịu, thích hợp cho các chuyến du lịch. Các chuyên gia khuyên du khách nên dùng công cụ theo dõi giá, như Price Tracking của Expedia để được cập nhật ưu đãi giá vé máy bay, khách sạn.
Vào các dịp kỷ niệm, khai trương, cuối tuần, đầu tháng,... nhiều hãng hàng không thường tung ra chương trình khuyến mại giảm 15% - 50% giá vé máy bay. Du khách có thể tận dụng cơ hội này để săn vé máy bay giá rẻ.