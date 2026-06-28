Bà N.T.H (49 tuổi, trú tại Đắk Lắk) bị đau vùng cổ vai gáy, kèm cảm giác tê mỏi lan xuống hai tay suốt nhiều tháng liền. Tuy nhiên, bà H. nghĩ là đau mỏi thông thường do tuổi tác và tự dùng thuốc giảm đau để cầm cự.

Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng, cổ cứng, tê tay xuất hiện thường xuyên khiến bà mất ngủ, sinh hoạt khó khăn. Khi lái xe, bà không thể xoay cổ linh hoạt để quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên quyết định đi khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại bệnh viện cho thấy bà H. bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại hai tầng C4-C5 và C5-C6. Hai khối thoát vị lớn đã chèn ép vào mặt trước tủy sống và các rễ thần kinh. Tình trạng này dẫn tới nguy cơ tổn thương thần kinh, yếu tay chân, giảm khả năng vận động, thậm chí ảnh hưởng chức năng tủy sống.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cột sống cổ lối trước để tiếp cận trực tiếp vùng tổn thương. Thông qua đường mổ nhỏ khoảng 3cm, ê-kíp lấy bỏ hai khối thoát vị, giải phóng tủy sống và rễ thần kinh, đồng thời loại bỏ các gai xương do thoái hóa.

Bác sĩ mổ cho bà H. Ảnh: BSCC.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Khâm Tuân, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (TPHCM) cho biết, ê-kíp đã đặt đĩa đệm nhân tạo tại tầng C5-C6 nhằm duy trì khả năng vận động của cổ, đồng thời cố định tầng C4-C5 bằng hệ thống nẹp vít do có dấu hiệu thoái hóa nặng.

Theo Tiến sĩ Tuân, thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm không còn là bệnh của người cao tuổi. Số bệnh nhân trẻ đến khám ngày càng nhiều.

Các thói quen sinh hoạt nhiều người đang mắc phải dẫn tới cột sống cổ bị "đánh sập" như:

- Ngồi làm việc quá lâu: Duy trì một tư thế trong nhiều giờ khiến các đĩa đệm cổ chịu áp lực liên tục, đẩy nhanh quá trình thoái hóa và làm tăng nguy cơ thoát vị.

- Cúi đầu sử dụng điện thoại, máy tính trong thời gian dài: Khi đầu cúi về phía trước, áp lực lên cột sống cổ tăng lên nhiều lần so với tư thế bình thường. Thói quen này kéo dài khiến đĩa đệm nhanh bị bào mòn và dễ chèn ép thần kinh.

- Ít vận động: Việc thiếu hoạt động thể chất làm hệ cơ vùng cổ, vai và lưng suy yếu, giảm khả năng nâng đỡ cột sống. Đây là yếu tố thuận lợi khiến tình trạng thoái hóa tiến triển nhanh hơn.

Bác sĩ Tuân khuyến cáo dấu hiệu của thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm thường dễ bị bỏ qua vì khá giống tình trạng căng cơ thông thường. Nếu người bệnh đau cổ vai gáy, cứng cổ, tê bì hoặc đau lan xuống cánh tay thì cần đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Để phòng bệnh, người làm việc văn phòng nên thay đổi tư thế sau mỗi 30-60 phút, hạn chế cúi đầu quá lâu khi sử dụng điện thoại, tập các bài vận động cổ vai gáy và duy trì luyện tập thể dục thường xuyên để giảm nguy cơ thoái hóa cột sống cổ.

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