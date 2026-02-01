Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients do Đại học Flinders (Australia) thực hiện, phụ nữ lớn tuổi uống trà thường xuyên có mật độ xương nhỉnh hơn so với những người không uống. Dù mức cải thiện không lớn, các nhà khoa học cho rằng những thay đổi nhỏ nhưng duy trì lâu dài có thể tạo ra khác biệt đáng kể theo thời gian.

Nghiên cứu kéo dài 10 năm, theo dõi gần 10.000 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên. Trong suốt thời gian này, nhóm tác giả ghi nhận lượng cà phê và trà mà những người tham gia uống, đồng thời đo lường sự thay đổi mật độ khoáng xương - yếu tố then chốt đánh giá nguy cơ loãng xương.

Loãng xương hiện là vấn đề sức khỏe phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi. Các chuyên gia y tế Mỹ ước tính, 25% phụ nữ từ 65 tuổi trở lên mắc căn bệnh này. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gãy xương, đặc biệt là gãy xương hông - biến chứng có thể gây suy giảm vận động nghiêm trọng và tăng nguy cơ tử vong.

Uống trà đều đặn có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Kết quả cho thấy những người uống trà có mật độ xương vùng hông cao hơn so với nhóm không uống trà. Hông là vị trí chịu lực lớn và rất dễ bị gãy khi té ngã, vì vậy ngay cả sự cải thiện nhỏ về mật độ xương ở khu vực này cũng có ý nghĩa.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích tiềm năng của trà đối với xương có thể đến từ catechin - các hợp chất tự nhiên có nguồn gốc thực vật. Catechin có khả năng hỗ trợ quá trình hình thành xương và làm chậm tình trạng mất xương do tuổi tác.

Bên cạnh trà, nghiên cứu cũng xem xét tác động của cà phê đối với sức khỏe xương. Kết quả ghi nhận việc uống cà phê ở mức vừa phải, khoảng 2-3 tách mỗi ngày, không liên quan đến tình trạng mất xương. Tuy nhiên, ở những phụ nữ uống hơn 5 tách cà phê mỗi ngày, mật độ xương có xu hướng thấp hơn, đặc biệt khi họ đồng thời tiêu thụ nhiều rượu bia.

Theo nhóm nghiên cứu, caffeine trong cà phê đã được chứng minh trong các nghiên cứu phòng thí nghiệm là có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi và quá trình chuyển hóa xương. Dù vậy, tác động này tương đối nhỏ và có thể được giảm bớt nếu bạn uống cà phê kèm sữa, giúp bổ sung canxi.

Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng kết quả này không khuyến khích thay đổi cực đoan trong thói quen ăn uống. “Những phát hiện của chúng tôi không đồng nghĩa mọi người cần bỏ cà phê hay uống thật nhiều trà. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy uống trà ở mức vừa phải có thể là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe xương trong khi việc tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể không có lợi, đặc biệt đối với những phụ nữ uống cả rượu", đồng tác giả Enwu Liu cho biết.

Các tác giả lưu ý rằng trà hay cà phê chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể về sức khỏe xương. Chế độ ăn cân đối, vận động phù hợp và lối sống lành mạnh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loãng xương khi tuổi tác ngày càng cao.