Ngày 20/1, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) thông tin, trong thời gian ngắn, các bác sĩ tại đây liên tiếp cấp cứu các ca bệnh liên quan tới sai lầm sau khi hóc xương.

Một bệnh nhân 85 tuổi có bệnh nền sau khi hóc xương cá đã tự xử trí bằng cách nuốt cơm. Dị vật không được loại bỏ mà di chuyển lệch khỏi đường tiêu hóa, xuyên vào tuyến giáp buộc các bác sĩ phải phối hợp liên chuyên khoa để phẫu thuật mở cổ lấy dị vật.

Trường hợp thứ 2 là một bệnh nhân 52 tuổi sau khi ăn cá sử dụng vitamin C sủi và các biện pháp dân gian để mong tiêu xương, dẫn đến phù nề nặng vùng thanh quản, đe dọa tắc nghẽn đường thở, phải nhập viện điều trị tích cực.

Bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong sinh hoạt, hóc dị vật nhất là xương cá, thường bị xem là sự cố nhỏ, có thể tự xử lý bằng các mẹo truyền miệng. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy sự chủ quan này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Hoàng Việt - Phụ trách khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, các biện pháp như nuốt cơm, uống nước chanh, giấm hay ngậm vitamin C sủi không có tác dụng làm tan dị vật. Ngược lại những cách này có thể gây kích ứng, tổn thương niêm mạc họng, thanh quản, làm phù nề nhanh, gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Việt cảnh báo, dị vật nếu không được xử trí kịp thời có thể di chuyển sâu xuống đường tiêu hóa, gây thủng thực quản, dạ dày hoặc ruột, dẫn đến nhiễm trùng nặng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết. Việc điều trị khi đó trở nên phức tạp, tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

Người dân tuyệt đối không chủ quan khi nghi ngờ hóc dị vật, cần đến sớm cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện để thăm khám, nội soi và lấy dị vật an toàn giúp bảo vệ tính mạng và hạn chế tối đa các biến chứng và gánh nặng điều trị về sau.

