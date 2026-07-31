Một nghiên cứu mới của Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) cho thấy ăn khoai tây chiên thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn trong khi các cách chế biến khác như luộc, nướng hoặc nghiền không cho thấy mối liên hệ tương tự.

Nghiên cứu được công bố trên The BMJ, dựa trên dữ liệu của hơn 205.000 người tham gia 3 nghiên cứu theo dõi dài hạn tại Mỹ trong hơn 30 năm. Các tác giả phân tích chế độ ăn uống, bao gồm lượng khoai tây chiên, khoai tây luộc, nướng, nghiền và ngũ cốc nguyên hạt được tiêu thụ.

Trong thời gian theo dõi, hơn 22.200 người được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2. Kết quả cho thấy những người ăn 3 khẩu phần khoai tây chiên mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 20%.

Mỗi cách chế biến khoai tây đem lại tác động khác nhau tới sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Ngược lại, ăn khoai tây luộc, nướng hoặc nghiền không làm tăng đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Những người thay khoai tây bằng ngũ cốc nguyên hạt có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn. Cụ thể, thay khoai tây luộc, nướng hoặc nghiền bằng ngũ cốc nguyên hạt giảm 4% nguy cơ, còn thay khoai tây chiên bằng ngũ cốc nguyên hạt giảm tới 19%.

Nghiên cứu không xác định chính xác nguyên nhân khiến khoai tây chiên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao hơn nhưng các chuyên gia đưa ra một số giả thuyết.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jessica Cording, khoai tây chiên rất hấp dẫn về hương vị nên nhiều người dễ ăn một lượng lớn trong thời gian ngắn. Điều này có thể dẫn đến tăng cân - yếu tố nguy cơ đối với tiểu đường type 2.

Trong khi đó, TS Christoph Buettner, Trưởng khoa Nội tiết tại Trường Y Rutgers Robert Wood Johnson (Mỹ), cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở khoai tây chiên. Những người ăn nhiều khoai tây chiên cũng có xu hướng tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa tinh bột tinh chế, chất béo và đường - những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Theo TS Mir Ali, Giám đốc Y khoa Trung tâm Phẫu thuật Giảm cân MemorialCare (Mỹ), chiên ngập dầu tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Từ kết quả nghiên cứu trên, các chuyên gia nhấn mạnh mọi người không cần loại bỏ hoàn toàn khoai tây khỏi thực đơn.

Chuyên gia Cording cho biết khoai tây vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin A và kali. Cô khuyến nghị nên ăn khoai tây trong một bữa cân đối, kết hợp với protein, chất béo lành mạnh và các loại rau giàu chất xơ, ít tinh bột. Theo đó, thỉnh thoảng ăn một khẩu phần khoai tây chiên không phải điều đáng lo ngại nhưng lựa chọn khoai tây nướng hoặc luộc sẽ có lợi hơn trong hầu hết các bữa ăn.