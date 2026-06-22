Kết hôn từ năm 2016, vợ chồng anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh (trú tại Hưng Yên) đã trải qua hành trình đầy gian nan khi chữa vô sinh suốt 7 năm ròng. Đến năm 2024, hai vợ chồng đón bé gái chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Hiện bé gần 2 tuổi, là nguồn vui, động lực lớn nhất của gia đình.

Trong nhiều năm trước đây, anh Tú cùng vợ đi qua nhiều bệnh viện từ Bắc vào Nam, thực hiện hàng loạt xét nghiệm với hy vọng tìm ra nguyên nhân hiếm muộn.

Trong một lần khám, anh Tú nhận kết luận mắc Klinefelter - một rối loạn di truyền khiến nam giới có bất thường về nhiễm sắc thể giới tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh tinh.

Khoảnh khắc cầm tờ kết quả “không có tinh trùng”, anh lặng người khi cơ hội làm cha gần như khép lại.

Không chỉ đối diện với nỗi đau y khoa, vợ chồng anh còn chịu áp lực từ những lời bàn tán, những câu hỏi như “sao chưa có con” hay “không biết đẻ à”. Những thắc mắc đó lặp đi lặp lại trong nhiều năm, trở thành gánh nặng tâm lý khiến hành trình chữa hiếm muộn của họ càng thêm mệt mỏi.

Bác sĩ truy tìm từng cơ hội làm cho cho anh Tú. Ảnh: BSCC.

Năm 2024, họ đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để tìm một cơ hội cuối cùng. Sau thăm khám, các bác sĩ đánh giá anh Tú vẫn còn khả năng có con bằng chính tinh trùng của mình, dù tỷ lệ thành công không cao.

Anh được chỉ định thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng - được xem như “cánh cửa cuối cùng” đối với những trường hợp vô tinh, đặc biệt do hội chứng Klinefelter. Đáng chú ý, anh Tú được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học cho biết, kỹ thuật trên có khả năng “lật từng ngóc ngách” trong mô tinh hoàn để tìm những tinh trùng hiếm hoi như "tìm kim đáy bể". Với những bệnh nhân như anh Tú, chỉ có thể tồn tại rất ít tinh trùng giữa các ống sinh tinh đã thoái hóa.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ trong không khí tập trung cao độ. Sau thời gian kiên trì tìm kiếm, các bác sĩ đã phát hiện được tinh trùng của bệnh nhân. Khoảnh khắc đó trở thành bước ngoặt, mở ra hy vọng làm cha tưởng chừng đã tắt cho anh Tú.

Từ những tinh trùng thu được, vợ chồng anh Tú bước vào quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó, một phôi thai khỏe mạnh được hình thành và phát triển ổn định.

Theo bác sĩ Việt, với những bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter, nếu được phát hiện sớm, đặc biệt khi còn trẻ, khả năng tìm thấy tinh trùng sẽ cao hơn do mô tinh hoàn chưa bị thoái hóa nhiều.

Các biểu hiện lâm sàng thường gặp gồm tầm vóc cao, tinh hoàn nhỏ, có thể có biểu hiện nữ hóa tuyến vú và không có tinh trùng trong tinh dịch. Các bác sĩ khuyến cáo nam giới nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường từ tuổi dậy thì hoặc trưởng thành nên đi thăm khám sớm để tăng cơ hội điều trị và bảo tồn khả năng sinh sản.

Người đàn ông cấp cứu vì món cá chứa độc tố đáng sợ gấp 275 lần xyanua Người đàn ông 33 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn loại cá chứa tetrodotoxin - độc tố thần kinh nguy hiểm gấp 275 lần xyanua, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Chỉ quên một cuộc hẹn, người phụ nữ phải cấp cứu vì đau đớn Sau phẫu thuật tán sỏi niệu quản và đặt sonde JJ để dẫn lưu nước tiểu, một phụ nữ 55 tuổi đã phải nhập viện trở lại trong tình trạng đau hông lưng dữ dội, tiểu gắt buốt chỉ vì quên lịch tái khám rút ống thông.