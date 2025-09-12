Theo kết quả tuyển sinh và nhập học của Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2025, tổng số thí sinh nhập học vào trường là hơn 8.800, đạt 104% tổng chi tiêu công bố.

Trong đó, số sinh viên có điểm xét tuyển đạt từ 27 chiếm chiếm 50%. Ngoài ra, có 21 sinh viên đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 và gần 100 thí sinh xét tuyển thẳng.

Cũng trong số các thí sinh nhập học, có khoảng 80% sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trong đó khoảng 96% có IELTS từ 6.0 trở lên; 82% có IELTS từ 6.5 trở lên.

Như vậy, với chuẩn đầu ra các ngành/chương trình của nhà trường từ 5.5-6.5 tùy từng chương trình, gần 7.000 tân sinh viên của trường đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh.

Chuẩn đầu ra các ngành/chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân.

TS Lê Đức Anh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho hay kết quả này phản ánh đầu vào của nhà trường ngoài năng lực cốt lõi về học tập, kỹ năng tiếng Anh cũng đã được nâng lên một bậc.

“Điều này giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận được với hệ thống học liệu bằng tiếng Anh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp trường triển khai đề án “Phát triển tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong Đại học Kinh tế Quốc dân”, ông Đức nói.

Cũng theo thống kê của Đại học Kinh tế Quốc dân, 3 trường có nhiều học sinh trở thành tân sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân nhất năm nay đều ở Hà Nội, là Trường THPT Kim Liên, Trường THPT Việt Đức và Trường THPT Phan Đình Phùng.