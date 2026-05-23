Trong gia đình, các trợ lý ảo thường hiện diện qua các dòng loa thông minh cơ bản hoặc màn hình thông minh. Bạn có thể đặt các thiết bị này ở bất cứ đâu gần ổ cắm điện.

Với micrô luôn bật, chúng sẽ lắng nghe câu lệnh để hỗ trợ người dùng. Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng phù hợp để loa thông minh hoạt động hiệu quả và an toàn.

Loa thông minh trở nên thông dụng trong gia đình hiện đại. Ảnh: Amazon

1. Trong phòng tắm

Phòng tắm không phải là nơi lý tưởng cho các thiết bị điện tử nói chung và đặc biệt là các dòng loa thông minh có vỏ bọc bằng vải.

Hơi nước có thể làm hỏng linh kiện điện tử theo thời gian, độ ẩm gây ra đoản mạch (chập điện) nguy hiểm, và nấm mốc có thể tích tụ trên màng loa. Ngoài ra, bạn có thể vô tình làm rơi thiết bị vào bồn rửa mặt hoặc bồn vệ sinh - một kịch bản tồi tệ cho cả thiết bị lẫn người dùng.

Nếu muốn nghe nhạc trong phòng tắm, hãy sử dụng các dòng loa Bluetooth chịu nước chuyên dụng. Đối với nhà bếp, bạn cũng nên tránh "vùng bắn nước", dù mức độ lo ngại thấp hơn phòng tắm. Tốt nhất nên đặt thiết bị cách bồn rửa ít nhất khoảng 15-20 cm.

2. Gần lò sưởi hoặc lỗ thông hơi

Thiết bị điện tử rất "kỵ" nhiệt độ cao. Chúng có xu hướng bị quá nhiệt và tự tắt nguồn, hoặc thậm chí bị nóng chảy nếu đặt quá gần lò sưởi, bếp nấu hoặc lò vi sóng.

Trong trường hợp xấu nhất, chúng có thể gây hỏa hoạn. Loa thông minh hoạt động tốt nhất ở những nơi thoáng mát.

3. Cạnh cửa sổ

Việc đặt loa thông minh gần cửa sổ tiềm ẩn rủi ro an ninh. Kẻ xấu có thể đứng từ bên ngoài, hét to qua lớp kính để kích hoạt trợ lý ảo. Thử nghiệm thực tế cho thấy, ngay cả qua lớp kính cường lực dày, loa vẫn có thể nhận diện câu lệnh từ bên ngoài.

Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu loa của bạn được kết nối với hệ thống khóa cửa thông minh, camera an ninh hoặc hệ thống sưởi. Để đảm bảo an toàn, hãy đặt thiết bị tránh xa các ô cửa sổ.

Có nên đặt loa thông minh trong phòng ngủ?

Nhiều người lo ngại về quyền riêng tư khi đặt thiết bị có micrô và camera trong phòng ngủ. Đây là một mối quan tâm chính đáng, nhưng bạn có thể xử lý bằng cách:

- Tắt micrô và camera thủ công: Hầu hết các thiết bị đều có nút cứng để ngắt quyền truy cập này.

- Chọn thiết bị phù hợp: Ưu tiên các dòng loa không có camera dành riêng cho phòng ngủ. Thực tế, thiết bị chỉ bắt đầu ghi âm sau khi nhận diện đúng "từ khóa kích hoạt".

Nếu muốn một chiếc đồng hồ báo thức thông minh và hiện đại, phòng ngủ vẫn là một lựa chọn khả thi nếu bạn biết cách kiểm soát quyền riêng tư.

Vậy đâu là vị trí đặt loa thông minh lý tưởng nhất?

- Trên giá sách hoặc kệ trang trí.

- Cạnh bàn làm việc hoặc trạm máy tính.

- Trên bàn cạnh giường ngủ (tab đầu giường).

- Treo trên tường (tránh xa cửa sổ).

- Góc phòng khách.

- Trên bàn bếp (cách xa bồn rửa).

Một nơi dễ quan sát để bạn có thể thấy vòng đèn tín hiệu khi thiết bị hoạt động.

Dù đặt ở đâu, hãy đảm bảo bạn có thể dễ dàng tiếp cận nút tắt micrô và dây nguồn trong trường hợp cần khởi động lại thiết bị nhanh chóng.

(Theo Cnet)