Bất chấp làn sóng sa thải đang tàn phá ngành công nghệ, có một vị trí công việc vẫn cực kỳ an toàn: Kỹ sư triển khai tuyến đầu (forward-deployed engineer - FDE).

"Các kỹ sư triển khai tuyến đầu, hoặc những vai trò có tính chất tương đương, sắp trở thành một trong những công việc được săn đón nhất ngành công nghệ. Đây là một trong những chức năng quan trọng nhất để triển khai AI", CEO Box Aaron Levie chia sẻ trên nền tảng LinkedIn tuần này.

Dữ liệu tuyển dụng cho thấy nhận định của ông hoàn toàn có cơ sở. Theo số liệu được chia sẻ với Business Insider, vào tháng 4/2025, nền tảng Indeed chỉ ghi nhận 643 tin tuyển dụng cho các vị trí kỹ sư FDE. Đến tháng 4/2026, con số này đã tăng lên 5.330 tin, tương đương mức tăng khoảng 729% so với cùng kỳ năm trước.

Anthropic, OpenAI, Palantir và Stripe nằm trong số các công ty công nghệ đang tích cực chiêu mộ nhân tài FDE giữa bối cảnh nhu cầu về các công cụ AI doanh nghiệp ngày càng lớn.

Đầu tuần này, CEO Google Cloud Thomas Kurian cũng thông báo trên LinkedIn về việc công ty đang đẩy mạnh tuyển dụng vị trí này, viện dẫn nhu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng và đối tác đối với các sản phẩm AI của hãng.

Vậy những nhân sự công nghệ này thực chất làm gì?

Các kỹ sư triển khai tuyến đầu làm việc trực tiếp với các công ty để tích hợp AI vào quy trình làm việc, đồng thời tùy chỉnh các công cụ AI nhằm giúp công việc của doanh nghiệp trở nên dễ dàng hoặc hiệu quả hơn.

Vai trò này được phổ biến bởi Palantir, công ty thường đưa các kỹ sư vào làm việc trực tiếp cùng khách hàng để xây dựng phần mềm được thiết kế riêng theo nhu cầu thực tế.

Theo dữ liệu của Indeed, mức lương cho vị trí kỹ sư FDE dao động từ khoảng 170.000 USD đến hơn 200.000 USD mỗi năm.

Ngành tư vấn cũng đang ráo riết săn lùng các kỹ sư triển khai tuyến đầu. Dịch vụ tư vấn hiện được xem như một kênh phân phối cho những sáng tạo AI mới nhất của Thung lũng Silicon, đóng vai trò giúp các doanh nghiệp thấu hiểu và tích hợp AI vào vận hành.

Đối với các tập đoàn như McKinsey & Company và Boston Consulting Group, một chuyên gia tư vấn lý tưởng giờ đây bắt buộc phải sở hữu các kỹ năng kỹ thuật.

Một bản mô tả công việc cho vị trí "Kỹ sư FDE cấp cao" tại QuantumBlack yêu cầu ứng viên phải có hơn 8 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, nền tảng hoặc cơ sở hạ tầng. Ứng viên cũng cần có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ trong các lĩnh vực kỹ thuật như khoa học máy tính, học máy, thống kê ứng dụng, toán học, kỹ thuật hoặc trí tuệ nhân tạo.

"Điều chúng tôi muốn làm là tìm kiếm những cá nhân có thiên hướng trở thành một chuyên gia tư vấn xuất sắc của McKinsey, hoặc một nhà công nghệ tài ba và sau đó đào tạo để họ hội tụ cả hai tố chất", Alex Singla, Đối tác cấp cao tại McKinsey kiêm đồng lãnh đạo bộ phận AI QuantumBlack, chia sẻ.

