Đăng ký tài khoản Google mới tại một số khu vực sẽ chỉ có 5GB dung lượng miễn phí nếu không cung cấp số điện thoại. Ảnh chụp màn hình.

Thông thường, khi đăng ký tài khoản Gmail, người dùng được cấp 15GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí. Mức dung lượng này khá hào phóng và đáp ứng đủ nhu cầu của phần lớn người dùng nếu được quản lý tốt.

Tuy nhiên, chính sách này dường như đang bị thay đổi đối với các tài khoản không có số điện thoại liên kết.

Theo hình ảnh do một người dùng chia sẻ trên diễn đàn Reddit, Google chỉ cấp 5GB dung lượng miễn phí cho tài khoản Gmail mới tạo. Kèm theo đó, hệ thống đưa ra tùy chọn mở khóa toàn bộ 15GB nếu người dùng bổ sung số điện thoại.

Dù vậy, các tài khoản phụ được tạo từ trước và chưa liên kết số điện thoại vẫn giữ nguyên mức dung lượng 15GB.

Chia sẻ với Android Authority, đại diện Google xác nhận đang thử nghiệm chính sách lưu trữ mới đối với các tài khoản tạo mới tại một số khu vực nhất định.

"Động thái này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ lưu trữ chất lượng cao cho người dùng, đồng thời khuyến khích họ nâng cao khả năng bảo mật tài khoản và phục hồi dữ liệu", người này bổ sung.

Mức 5GB có đủ dùng?

5GB là mức dung lượng dư dả cho tài liệu và email nhưng bộc lộ nhiều hạn chế đối với việc sao lưu đa phương tiện.

Một bức ảnh định dạng JPEG độ phân giải 12MP thường có dung lượng khoảng 4MB, đồng nghĩa mức 5GB chỉ chứa được khoảng 1.250 tấm ảnh. Con số này rất dễ bị vượt qua chỉ trong một năm.

Hơn nữa, các mẫu điện thoại thông minh hiện đại có thể tạo ra hình ảnh với độ phân giải và chất lượng cao hơn. Đơn cử, ảnh chụp từ mẫu OPPO Find X9 Ultra có dung lượng trung bình 12MB mỗi tấm, tức người dùng chỉ có thể lưu tối đa 415 bức ảnh theo định mức mới.

Dung lượng 5GB đủ dùng cho các lưu trữ cơ bản như tài liệu và email. Ảnh: Android Authority

Việc sao lưu video còn bị hạn chế hơn. Một video chuẩn 1080p tốc độ 30 khung hình/giây (fps) với tốc độ bit (bitrate) khiêm tốn ở mức 10 Mbps sẽ tiêu tốn 75MB mỗi phút.

Do đó, 5GB chỉ đủ lưu trữ hơn một giờ quay phim. Đối với chuẩn video 4K ở tốc độ 30 fps và bitrate 40 Mbps, dung lượng tiêu tốn lên tới 300 MB mỗi phút, đồng nghĩa với việc không gian sao lưu sẽ cạn kiệt chỉ trong 15 phút.

Ước tính khả năng lưu trữ tối đa của định mức 5GB: 1.250 bức ảnh; 1,1 giờ video 1080p; 15 phút video 4K; 50.000 email (văn bản và tệp đính kèm nhẹ); 10.000 tài liệu; 1.000 bài hát định dạng MP3/AAC.

Nếu cần lưu trữ các tệp thiết kế lớn, kho lưu trữ mã nguồn phát triển phần mềm, dự án chỉnh sửa video, hay tải lên các tập dữ liệu khổng lồ để phân tích, mức 5GB sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Do đó, gói miễn phí mới của Google chủ yếu chỉ phù hợp cho nhu cầu lưu trữ cơ bản và ngay cả nhóm người dùng trung bình cũng sẽ bị thúc đẩy chuyển sang dịch vụ trả phí Google One.

Việc hạ cấp từ 15GB xuống 5GB là một mức giảm đáng kể. Dù vậy, xét ở góc độ của nhà cung cấp, Google đã cấp phát một lượng lớn không gian lưu trữ miễn phí trong nhiều năm qua, điều có thể đang trở nên thiếu bền vững và kém hiệu quả kinh tế. Việc đưa ra mức giới hạn 5GB đủ để tạo áp lực buộc những người dùng muốn sao lưu dữ liệu đa phương tiện phải cung cấp thông tin cá nhân (số điện thoại) hoặc trả phí trong dài hạn.

(Theo Android Authority)