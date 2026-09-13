Con tôi năm nay vào lớp 6. Khoảng 20 ngày trước khai giảng, tôi bắt đầu hành trình đi tìm sách giáo khoa cho con.

Đầu tiên, tôi tới một nhà sách Fahasa gần nhà ở đường Tô Ngọc Vân, TP Thủ Đức (cũ), nhưng cuốn có, cuốn thiếu. Gom được 3-4 cuốn, tôi lại đi sang nhà sách khác. Có nhà sách, tôi quay lại đến hai lần nhưng vẫn không mua đủ một bộ sách giáo khoa lớp 6.

Một phụ huynh trong lớp cũ của con tôi nghe chuyện cũng cho biết gia đình mình phải đi 3-4 lần mới gom đủ một bộ sách và đề nghị mua hộ nếu tìm thấy những cuốn còn thiếu.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm thêm trên các sàn thương mại điện tử. Có cuốn phải đặt tận cửa hàng ở Hà Nội. Gom góp mãi, cuối cùng tôi cũng mua gần đủ một bộ sách lớp 6, nhưng vẫn thiếu sách Mỹ thuật.

Tưởng mua đủ sách giáo khoa đã là xong, tôi lại tiếp tục gặp khó khi tìm sách bài tập.

Đầu năm học, cô giáo thông báo một số môn học các con cần chuẩn bị sách bài tập như Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Công nghệ. Những môn khác khi cần cô sẽ thông báo sau.

Sách bài tập Tiếng Anh thì may mắn tôi mua được từ trước. Còn Toán, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tìm mãi vẫn không có. Trên các sàn thương mại điện tử cũng hết hàng.

Xếp hàng mua sách giáo khoa ở TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Tình trạng phụ huynh TPHCM xếp hàng mua sách giáo khoa đã được báo chí phản ánh. VietNamNet từng ghi nhận cảnh phụ huynh TPHCM chen chân “săn” sách giáo khoa trước thềm năm học mới. Có phụ huynh mất hai tuần đi tìm nhưng vẫn chưa mua đủ sách cho con.

Cách đây vài hôm, một đồng nghiệp của tôi đi tác nghiệp cảnh phụ huynh xếp hàng dài mua sách tại các nhà sách của Nhà xuất bản Giáo dục. Có người đội nắng chờ mua sách, thậm chí tìm mua sách để gửi ra Hà Nội cho người thân. Tôi cũng tranh thủ nhờ đồng nghiệp nếu thấy những cuốn mình còn thiếu thì mua hộ. Nhưng câu trả lời vẫn là không có.

Đăng chuyện chưa mua được sách bài tập lên nhóm lớp của con, tôi mới biết mình không phải trường hợp duy nhất. Nhiều phụ huynh cũng đang loay hoay tìm mua những cuốn sách con cần.

Người nào tìm được nhà sách có hàng lập tức chia sẻ thông tin để những người khác tìm mua. Nhận được địa chỉ, tôi đều gọi điện hỏi ngay. Nhưng không ít lần câu trả lời là hết hàng, hoặc nhà sách hẹn vài ngày nữa có hàng sẽ báo lại.

May mắn, sau đó một phụ huynh trong lớp tặng lại cho con tôi cuốn Khoa học tự nhiên. Tôi thực sự rất cảm kích. Nhưng sách Toán và Công nghệ thì vẫn chưa tìm được.

Tôi tiếp tục hỏi thêm một số nơi. Có chỗ hết hàng, có chỗ bảo chờ đợt sau. Đến lúc này, khi năm học mới đã diễn ra một tuần, tôi vẫn chưa mua đủ sách bài tập cho con.

Điều khiến tôi sốt ruột không phải giá của những cuốn sách này. Một cuốn sách bài tập có thể chỉ vài chục nghìn đồng. Vấn đề là khi con cần để học, phụ huynh sẵn sàng mua nhưng lại không dễ tìm được sách.

Đầu năm học, phụ huynh đã có nhiều điều phải lo, nhưng thứ nhiều gia đình cần lúc này là những thông tin nơi nào có đủ sách bán, vì không ai muốn phải chạy lòng vòng hàng chục nhà sách, gọi điện hết nơi này đến nơi khác hay đặt sách từ tỉnh này sang tỉnh khác chỉ để tìm một cuốn sách bài tập.

Đến lúc này, tôi mới thấy một dòng trạng thái của một thầy giáo cấp 3 ở TPHCM khá đúng với câu chuyện mình đang gặp: “Có một thứ lúc này còn khó săn hơn iPhone 18, đó là sách giáo khoa".