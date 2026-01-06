Ngày 6/1, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Kỹ sư bán dẫn ISE (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về bán dẫn ICOS 2026.

Đây là hội thảo khoa học quốc tế chuyên sâu về bán dẫn lần đầu tiên được tổ chức tại miền Trung, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược hội nhập học thuật của Đà Nẵng.

Các chuyên gia trình bày báo cáo khoa học tại Hội thảo quốc tế về Bán dẫn 2026 tổ chức tại Đà Nẵng.

ICOS 2026 gồm 72 báo cáo khoa học của gần 300 tác giả và nhóm tác giả, được trình bày tại nhiều phiên kỹ thuật chuyên sâu, phản ánh các hướng nghiên cứu trọng điểm của lĩnh vực bán dẫn và hệ thống, gồm: vật liệu và thiết bị bán dẫn; vi mạch analog, RF, nguồn và cảm biến; vi mạch số, phần cứng trí tuệ nhân tạo và hệ thống; công cụ thiết kế, phương pháp và kiểm thử; công nghệ đóng gói tiên tiến, tích hợp dị thể; các hệ thống liên ngành và ứng dụng.

Các đại biểu trao đổi về lĩnh vực vi mạch bán dẫn, điện tử.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều giáo sư, chuyên gia quốc tế, trong đó Giáo sư Hoi-Jun Yoo (Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc) trình bày các định hướng phát triển vi mạch trí tuệ nhân tạo; Giáo sư Harald Kuhn (Viện Nghiên cứu Hệ thống Nano điện tử ENAS) phân tích xu hướng và thách thức của công nghệ tích hợp dị thể và đóng gói tiên tiến.

Bên cạnh các nội dung học thuật, hội thảo còn là không gian giới thiệu các giải pháp, sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Ông Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn phát biểu khai mạc hội thảo.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn cho biết, Đà Nẵng xác định mục tiêu trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu của Việt Nam về công nghiệp bán dẫn và vi mạch vào năm 2030, với nền tảng là xây dựng hệ sinh thái và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Pháp, ICOS 2026 không chỉ là một hội nghị học thuật mà còn hướng tới hình thành các mối quan hệ hợp tác dài hạn như dự án nghiên cứu chung, công bố khoa học đồng tác giả, phòng thí nghiệm dùng chung và các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên.