Huawei Technologies đang đẩy mạnh quá trình nội địa hóa chuỗi cung ứng khi tỷ lệ linh kiện sản xuất trong nước trên các mẫu smartphone cao cấp mới đã tăng lên gần 60% theo giá trị. Kết quả này được công bố sau khi Nikkei phối hợp với công ty chuyên “mổ xẻ” thiết bị Fomalhaut Techno Solutions của Nhật Bản phân tích hai mẫu máy, gồm Mate 70 Pro ra mắt năm 2024 và Pura 80 Pro phát hành đầu năm nay.

Theo phân tích chi phí linh kiện, Huawei đã nâng tỷ lệ linh kiện “made in China” trên Mate 70 Pro lên 57%. Với Pura 80 Pro, tổng chi phí linh kiện ước tính khoảng 380 USD, trong đó các thành phần sản xuất trong nước cũng chiếm 57%.

Con số này đánh dấu bước nhảy vọt so với các mẫu smartphone Huawei cùng phân khúc năm 2020, khi tỷ lệ linh kiện nội địa mới ở mức 19%, tăng lên 32% vào năm 2023. Đáng chú ý, tỷ trọng linh kiện đến từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm tổng cộng hơn 20 điểm phần trăm chỉ trong giai đoạn 2023-2024.

Điểm khởi đầu của quá trình nội địa hóa mạnh mẽ này bắt nguồn từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Năm 2019, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gần như cấm các công ty Mỹ cung cấp linh kiện và phần mềm cho Huawei, sau đó mở rộng lệnh hạn chế sang cả các doanh nghiệp ngoài nước Mỹ vào năm 2020. Đối mặt với nguy cơ đứt gãy nguồn cung, Huawei buộc phải nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái linh kiện trong nước.

Mổ xẻ linh kiện cho thấy sự chuyển dịch của Huawei tập trung vào linh kiện đắt tiền như CPU và bộ nhớ. Ảnh: Fomalhaut Techno Solutions

Trên mẫu Pura 80 Pro, công ty sử dụng chipset Kirin 9020 do HiSilicon tự thiết kế. Kirin 9020 được cho là sản xuất trên tiến trình 7nm, tương đương với chip trên iPhone 11 ra mắt năm 2019. “Vẫn còn khoảng cách hơn 5 năm”, ông Akira Minamikawa, Giám đốc tư vấn cấp cao của Omdia, nhận định. Trong khi đó, ông Satoru Oyama, người đứng đầu công ty tư vấn bán dẫn Grossberg của Nhật Bản, cho rằng “các công ty Trung Quốc có năng lực thiết kế, nhưng vẫn gặp khó khăn trong sản xuất hàng loạt”.

Phân tích linh kiện cũng cho thấy tiến bộ rõ rệt của Trung Quốc trong việc tự sản xuất các thành phần đắt đỏ như bộ nhớ bán dẫn. Huawei đã chuyển sang sử dụng DRAM do ChangXin Memory Technologies sản xuất thay cho hàng nhập khẩu, đồng thời dùng NAND flash của Yangtze Memory Technologies. Màn hình OLED, ước tính có giá hơn 64 USD mỗi chiếc, được cung cấp bởi BOE Technology Group. Ông Minatake Kashio, CEO của Fomalhaut, nhận xét “các linh kiện then chốt gần như đã hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất, đưa Huawei tiến rất gần tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn”.

Không chỉ Huawei, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đang thúc đẩy năng lực công nghệ lõi. Alibaba Group bắt đầu tự thiết kế chip AI phục vụ robot và xe tự hành, trong khi các startup bán dẫn như Moore Threads hay MetaX thu hút vốn mạnh mẽ thông qua IPO. Ở mảng thiết bị sản xuất chip, những công ty như SiCarrier và Naura Technology Group đang mở rộng nhanh, với vốn hóa thị trường của Naura thậm chí vượt qua hãng Disco của Nhật Bản.

Theo TechInsights, tỷ lệ tự chủ bán dẫn của Trung Quốc đạt 23,3% vào năm 2023, tăng 8,4 điểm phần trăm trong vòng một thập kỷ. “Các linh kiện như chất bán dẫn cũng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự”, ông Minamikawa của Omdia nhấn mạnh, cho thấy vì sao tự chủ công nghệ đang trở thành ưu tiên chiến lược hàng đầu của Bắc Kinh.

(Theo Nikkei)