ANH - Sau 35 năm sưu tầm, người đàn ông 65 tuổi sở hữu khoảng 400 xe tăng, trong đó có những chiếc từng xuất hiện trong các bộ phim Hollywood.

Nick Mead chụp ảnh cùng bộ sưu tập xe tăng của mình tại trang trại ở Helmdon, Anh. Ảnh: SWNS

Bộ sưu tập xe tăng

Nick Mead hiện điều hành Tanks-a-Lot tại trang trại riêng ở Helmdon, hạt Northamptonshire (Anh). Đây là nơi khách tham quan có thể tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí trực tiếp điều khiển những chiếc xe tăng thật.

Phần lớn xe tăng trong bộ sưu tập của ông có nguồn gốc từ Thế chiến II. Chúng được cho thuê để phục vụ nhiều mục đích, từ quay phim, quảng cáo, video ca nhạc đến tổ chức sự kiện và trải nghiệm giải trí.

Đáng chú ý, bộ sưu tập của Mead không chỉ có những phương tiện quân sự thông thường. Ông còn sở hữu chiếc xe tang và chiếc limousine độc lạ được chế tạo từ xe tăng. Gần đây, chiếc limousine đặc biệt này được ông sử dụng để đưa chính trị gia Nigel Farage trải nghiệm.

Những chiếc xe của Mead từng xuất hiện trong các bộ phim như Fast & Furious 6, The Gorge và Spider-Man: Brand New Day. Chúng cũng góp mặt trong chương trình truyền hình Top Gear cùng các MC Richard Hammond, Jeremy Clarkson và James May.

Ông cho biết hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận tốt, nhưng phần lớn số tiền kiếm được đều được tái đầu tư để tiếp tục mở rộng bộ sưu tập, theo Nypost.

"Tôi không cần và cũng không muốn lấy nhiều tiền từ doanh nghiệp. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống và làm những điều mình thích. Tôi rất hạnh phúc với công việc hiện tại. Chúng tôi có nhiều mẫu xe tăng cực kỳ hiếm và khác thường mà tôi không nghĩ có nơi nào khác trên thế giới cho phép mọi người đến và tự mình điều khiển", Mead chia sẻ.

Niềm đam mê từ nhỏ

Tình yêu với xe tăng của người đàn ông 65 tuổi bắt đầu từ thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, ông từng đến nhà một người bạn của cha, nơi có những chiếc xe tăng để vui chơi.

Đến năm 30 tuổi, Mead bắt đầu tìm mua xe tăng qua các tin rao bán nhưng chưa thành công. Cuối cùng, ông cũng sở hữu được hai khẩu pháo tự hành Abbot với giá 3.600 bảng Anh. Những năm sau đó, ông dần dần nâng cấp bộ sưu tập với nhiều xe tăng hơn.

Bước ngoặt kinh doanh đến khi một công ty liên hệ, đề nghị thuê xe tăng để tổ chức sự kiện dành cho doanh nghiệp. Sự kiện thành công, kéo theo nhiều đơn đặt hàng khác.

"Chỉ cần 2 sự kiện là tôi đã có thể thu hồi chi phí mua một chiếc xe tăng. Nhiều người nói năm đầu tiên kinh doanh thường thua lỗ, nhưng tôi đã có lãi chỉ sau 2 tuần. Tôi chưa từng thấy khoản đầu tư nào hời đến vậy", ông kể.

Bộ sưu tập xe tăng của ông Mead. Ảnh: SWNS

Hiện tại, các phương tiện của Mead phục vụ nhiều hoạt động như tiệc độc thân, tour tham quan London bằng xe tăng, tang lễ, quảng cáo, quay phim và chụp ảnh. Ông cũng từng có dịp làm việc với nhiều người nổi tiếng như siêu mẫu Naomi Campbell, diễn viên hài Bill Bailey và Harry Hill.

Gần đây, Mead tham gia đưa hai diễn viên Chris Hemsworth và Scarlett Johansson trải nghiệm xe tăng trong một sự kiện nhân Ngày Tưởng niệm (Remembrance Sunday).

Từng làm nghề bán thịt trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh xe tăng, Mead cho rằng đây không phải công việc dành cho tất cả mọi người. Việc bảo dưỡng và sửa chữa những cỗ máy quân sự đòi hỏi kiến thức kỹ thuật chuyên sâu cùng kinh nghiệm thực tế.

Mead cho thuê xe tăng phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: SWNS

Trong bộ sưu tập, chiếc xe tăng Tiger từ Thế chiến II là phương tiện ông yêu thích nhất. Mead gọi đây là mẫu xe tăng mang tính biểu tượng nhất thế giới. Ông còn sở hữu bộ sưu tập súng cổ có niên đại từ thế kỷ XVIII, cùng nhiều loại vũ khí khác.

Dù đã bước sang tuổi 65, Mead chưa có ý định nghỉ hưu. Ông dự định tiếp tục công việc trong khoảng 20 năm nữa, trước khi chuyển giao doanh nghiệp cho con trai Ashley.