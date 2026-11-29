Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 35.910.000 đồng đến gia đình ông Trần Văn Dần (MS 2026.284).

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của gia đình ông Trần Văn Dần (SN 1962), ở thôn La Hà, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị trong bài viết: “Vợ mù lòa, người đàn ông bất lực không lo nổi chi phí cho con gái chạy thận”.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của gia đình ông Dần, bạn đọc đã chung tay ủng hộ số tiền 35.910.000 đồng. Đón nhận món quà ý nghĩa, ông Dần xúc động cho biết, đây là sự hỗ trợ rất lớn đối với gia đình trong lúc khó khăn.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 35.910.000 đồng đến gia đình ông Trần Văn Dần. Ảnh: Hải Sâm

“Tôi sẽ dùng số tiền này để lo chi phí chạy thận cho con gái, trả nợ và trang trải cuộc sống. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi”, ông Dần nói.

Vợ ông Dần là bà Mai Thị Hường (SN 1964) bị mù lòa suốt 36 năm do mắc bệnh thiên đầu thống. Tuổi cao, bản thân mắc bệnh xương khớp, ông vừa chăm sóc vợ, vừa chật vật mưu sinh trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp. Gia đình chỉ có 2 sào ruộng, nguồn sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội 1,2 triệu đồng mỗi tháng của bà Hường.

Nỗi lo càng chồng chất khi con gái ông là chị Trần Thị Ngân (SN 1984) mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối, phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Chi phí điều trị khoảng 3,5 triệu đồng/tháng, trong khi chị không còn khả năng lao động, chỉ có khoản trợ cấp 1,08 triệu đồng và phải vay mượn để duy trì việc chữa bệnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng trao 30 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ gia đình ông Dần. Ảnh: Hải Sâm

Hoàn cảnh gia đình ông Dần hiện vô cùng khó khăn khi vợ mù lòa, con gái bệnh nặng, bản thân tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động. Dù còn 3 người con khác nhưng ai cũng có hoàn cảnh riêng, không thể hỗ trợ nhiều.

Sự chung tay, hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng cho gia đình ông Dần trong lúc ngặt nghèo.

Bà Trần Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo bà, sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua nghịch cảnh.

Số tiền 35.910.000 đồng đã được Báo VietNamNet trao trực tiếp đến gia đình ông Dần. Nếu bạn đọc tiếp tục quan tâm, ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp nhận và kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.